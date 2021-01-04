【2021展望】花旗：恒指目標30054點 傳統周期股料跑贏科網股

▲ 黃栢寧指今年恒指目標價為30054點

目前新型肺炎疫苗經已面世並陸續開始在不同地區開始接種，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧表示，疫苗將是其中一個主宰市場走勢的因素，隨著疫苗愈趨成熟，今年股市會出現均值回歸的情況，去年走勢凌厲的科網股今年股價升幅或會放緩，而傳統周期股會跑贏。

港股方面，恒指目標價為30054點，投資主題包括「十四五」規劃、內循環及碳中和，涉及科技、高端工業、互聯網、醫療保健、清潔能源、電動車、5G等板塊。至於美股，黃栢寧對大型美股持中性態度，並看好中小型股份表現。

他建議，投資者持倉如側重於科網股，可考慮將部份持倉換馬至周期性股份，以把握經濟復甦的趨勢。

明年通脹壓力升溫

黃栢寧相信，如果疫苗成功對成熟市場將有更明顯的提振作用，相信全球經濟增長或於今年下半年起恢復急劇擴張。寬鬆貨幣政策及疫苗會對通脹構成壓力，但他認為，雖然疫苗已面世，但市場仍關注疫苗運送過程、接種速度、成效、副作用等問題，經濟及消費反彈仍存在不確定性，料通脹壓力要至明年才會更加明顯。

另外，由於疫苗加上中國經濟復甦，黃栢寧亦看好商品走勢，其中布蘭特期油及紐約期油今年平均價可望升至54美元及51美元。至於黃金，他認為美元中長期走弱趨勢不變，黃金結構性牛市仍未完結，預期金價於未來6至9個月可見2100美元。

中美關係方面，黃栢寧認為，拜登上台後不代表兩國關係可全面緩和，但相信美國外交政策可預測性更高。

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編輯：謝智聰