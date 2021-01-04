【牛津疫苗】印度批准2款新冠疫苗 料今年3億人接種

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國陸續展開新冠疫苗接種計劃。印度正式批准緊急使用兩款新冠疫苗，一款為印度當地公司研發的新冠疫苗，另一款為英國牛津大學和阿斯利康藥廠（AstraZeneca）合作研發的新冠疫苗。印度計劃今年可為3億人接種新冠疫苗，印度總理莫迪形容新冠疫苗獲批是新冠肺炎疫情轉捩點 。

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印度藥品管制局（The Drugs Controller General of India）表示兩款疫苗皆需兩次接種，其中Covaxin需隔4至12星期才可接種第二劑。由於輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗需存放於攝氏負70度的環境，牛津疫苗及Covaxin疫苗可存放於攝氏2度至8度的環境，相等於普通雪櫃的溫度，因此較容易存放及運送疫苗。

但Covaxin目前尚未經大型測試，也未有發布效用率等關鍵數據的詳情，令外界質疑疫苗的安全性。

藥品管制局長索馬尼（V.G. Somani）表示，Covaxin經實驗室臨床測試證實安全，可提供強大的免疫反應。他指出當局是基於公眾利益的考慮而批准使用疫苗，希望可以供應更多疫苗。

印度計劃今年頭6至8個月內，為全國約3億的高危群體接種疫苗，包括醫療人員、長者及長期病患者。

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印度新冠肺炎確診數字為全球第二高，已經錄得逾1,030萬宗確診個案，近15萬人死亡。目前全球約6成的疫苗均於印度生産，印度疫苗接種系統每年可為5,500萬人，提供針對12種疾病共3.9億劑的疫苗。印度政府更設立電子追蹤系統，方便追蹤疫苗的儲存及運輸情況。

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責任編輯：李俊儀