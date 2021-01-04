三星下周一網上發布Galaxy S21系列 手機設備股齊升、舜宇破頂

▲ 三星下周一網上發布Galaxy S21系列

三星電子表示，將於下周一（14日）晚上11時在網上舉行Galaxy Unpacked發表會，預期會上將發表新一代旗艦智能手機Galaxy S21系列。據指，預計S21系列將於本月29日正式發售。

據指，Galaxy S21系列包括S21、S21+和S21 Ultra，分別具備6.2、6.7和6.8吋螢幕，主打顏色為幻象紫。其中，S21 Ultra將首次配備原本僅支援Galaxy Note系列的S Pen，並搭載1.08億像素鏡頭和10倍光學變焦鏡頭。

三星是次邀請函寫着「Welcome to the Everyday Epic」，指出移動科技在去年因為人們長期遠距工作，並且以更多時間待在家中而成為焦點。因此加速過渡到行動優先（mobile first）的世界，讓人們更期待能藉由特定裝置將日常生活轉化為非凡體驗的需求。外界認為這表明將要推出全新的行動裝置。

同時，在邀請短片中，顯示出一個模糊的黑色物體，擬似是新手機後置鏡頭的外觀。

另外，手機設備股造好，舜宇 （02382） 曾破頂高見182.8元，中午收市升4.7%，報177.7元；通達 （00698） 及瑞聲 （02018） 分別升逾3%；丘鈦科技 （01478） 及比亞迪電子 （00285） 升逾1%。

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編輯：袁諾曦