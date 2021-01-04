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【牛津疫苗】英國今開打 約翰遜料4月底數千萬人打疫苗

環球社會熱點 13:09 2021/01/04

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英國已展開新冠疫苗接種計劃，英國目前正加緊為民眾接種輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗。英國早前批准阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠疫苗，英國人周一（4日）起接種牛津疫苗。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，希望今年4月底前可為數千萬名國民接種新冠疫苗。

英國周一開始接種牛津疫苗 醫護人員優先 【下一頁】

約翰遜周日（3日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指出英國首批53萬劑牛津疫苗已準備就緒，部分民眾周一起可正式接種。約翰遜被問到英國是否需要每周有200萬人接種新冠疫苗，才有望解除防疫限制措施。約翰遜表示希望於未來3個月內、即4月底前，可為數千萬人接種新冠疫苗。

被指允許混合疫苗注射 英國：極少情況下會 【下一頁】

英國政府考慮讓更多人接種首劑輝瑞疫苗，延遲部份人接種第二劑輝瑞疫苗。有部分人憂慮政府何時能提供第2劑輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗供民眾接種，更擔心延遲接種第二劑疫苗會影響疫苗的效用。

有41名國會議員去信衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）及商務部初級部長扎哈維（Nadhim Zahawi），要求政府就更改接種疫苗指引作出更多解釋。

他們要求政府澄清兩項主要問題，包括是否混合注射兩款不同疫苗，以及是否把接種兩劑疫苗之間的時間，由21日延長至最多3個月。

責任編輯：郭麗明

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