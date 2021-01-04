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【新股IPO】羅兵咸永道：今年全年集資總額達4600億　有望重奪全球IPO冠軍寶座

新股IPO 12:49 2021/01/04

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羅兵咸永道預計今年上市數目達170宗。

羅兵咸永道公布，香港去年全年集資總額達513億美元（約4001億港元），全球排名第二，又預測今年新股市場集資總額高達4600億元，全年新上市宗數達170宗，有機會重奪全球新股集資額的寶座。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，香港有機會重奪新股集資額寶座主要有兩大動力支持：中概股回歸及新經濟行業來港上市。他認為，香港市場資金充裕，上市管道不俗，現時遞交上市申請的公司達100間。

今年最多有15隻中概股來港上市

去年合共錄得12間來港上市公司集資超過100億港元，創二十年新高。他又表示，來港上市的公司集資金額超過100億元逐漸增加，預料上升趨勢將會持續，更有機會打破2010年全年集資4495億元紀錄。

數據顯示，2020年合共有9隻中概股來港上市，平均集資額超過140億，黃煒邦預料今年約有10至15隻中概股來港上市，其平均集資額達100億至150億元。

中美關係一直處於緊張狀態，羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，去年仍有不少公司赴美國上市，引證公司上市選址未必只視乎政治因素，估值及公司接觸的投資者意願亦納考慮當中，又認為今年依然有一定數目的公司赴美上市。截至去年全年，內地赴美上市的公司數目與2019年相約，惟集資總額按年增317%至121億美元，主要因陸金所（美：LU）的集資規模帶動所致。

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 陸金所 羅兵咸永道 集資 IPO 中國概念股

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