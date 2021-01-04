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【美股期貨】道指期貨升18點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）

股市 12:23 2021/01/04

分享：

美股動態不斷更新

美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指升196點。美股期貨今早於亞洲時段暫欠方向，道指期貨升近20點，納指期貨偏軟。美國今日將公布12月Markit製造業採購經理人指數終值，以及11月營建支出。 

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

【電動車】蔚來CEO李斌：特斯拉Model Y降價無影響 未來5年投30億發展二手車業務

即市走勢：

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油  （00857）  、中石化  （00386）  、中海油  （00883）  或成下一除牌目標。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　三大電訊商跌逾3%（第四版）

道指升196點　港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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