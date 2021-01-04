【美股期貨】道指期貨升18點　納指期貨跌近0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指升196點。美股期貨今早於亞洲時段暫欠方向，道指期貨升近20點，納指期貨偏軟。美國今日將公布12月Markit製造業採購經理人指數終值，以及11月營建支出。

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即市走勢：

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 或成下一除牌目標。

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道指升196點 港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩