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【美股期貨】道指期貨升逾百點　納指期貨升近0.5%（不斷更新）

股市 16:17 2021/01/04

分享：

美股動態不斷更新

美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指升196點。美股期貨今早於亞洲時段續升，道指期貨升逾百點，納指期貨升近0.5%。美國今日將公布12月Markit製造業採購經理人指數終值，以及11月營建支出。 

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

即市走勢：

【16：17】道指期貨升114點，報30611點；標指期貨升15點，報3738點；納指期貨升57點或近0.5%，報12943點。

【13：25】蔚來（美：NIO）宣布，蔚來將於NIO Day 2020（1月9日）正式發布首款旗艦轎車。

【電動車】蔚來周六NIO Day 2020發布首款旗艦轎車

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油  （00857）  、中石化  （00386）  、中海油  （00883）  或成下一除牌目標。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　三大電訊商跌逾3%（第四版）

道指升196點　港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩

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