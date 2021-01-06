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【美股期貨】美股期貨個別發展　道期升65點　納指期貨跌1.9%（不斷更新）

股市 18:52 2021/01/06

分享：

美股動態不斷更新

市場關注美國喬治亞州參議院補選，美股期貨今早於亞洲時段下跌，道指期貨跌近100點，納指期貨跌近2.3%。美國今日將公布12月ADP就業人數數據、12月Markit服務業採購經理人、綜合採購經理人指數終值、11月工廠訂單及耐用品訂單。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【18︰50】美股期貨個別發展，道指期貨升65點，報30356點；標指期貨跌0.35%；納指期貨跌1.94%。

【16︰23】美股期貨跌貨擴大，道指期貨跌93點，報30191點；標指期貨跌30點，報3688點；納指期貨跌288點或近2.3%，報12505點。

【16︰18】道指期貨跌26點，報30259點；標指期貨跌21點，報3696點；納指期貨跌238點或近1.9%，報12555點。

【15︰10】汽車之家傳本月申請在港第二上市 集資78億

【12︰28】美國十年期債息升至1厘。

【12︰25】大摩：Tesla技術、商業模式及資金渠道均傲視同儕　調高目標價五成看810美元

【12︰22】比特幣bitcoin日內升逾一成，升至35000美元水平新高。

【Bitcoin】比特幣再度破頂升穿35000美元 大行：Bitcoin不會取代黃金

【12︰11】道指期貨跌97點，報30188點；標指期貨跌27點，報3691點，納指期貨跌173點或近1.4%，報12620點。

【09︰00】報道指，美國財政部財長努欽（Steven Mnuchin）致電紐約交易所總裁坎寧安（Stacey Cunningham），表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。紐交所正重新考慮相關決定。

【美國制裁】紐交所NYSE撤回中國三大電訊商除牌　傳惹美國財長不同意

道指升167點港股ADR升254點　油價升近5%

 

-------------------------

1月5日（二）市況

美股於今年第二個交易日反彈，道指收市升167點，收報30391點，納指及標指升1%及0.7%，油價大升5%，金價升0.3%，美滙指數跌0.4%，徘徊近日低位89.5水平，市場避險意識下降，10年期美債息升0.952厘。

  收報 變幅
道指 30,391 +0.6%
標指 3,726 +0.7%
納指 12,818 +0.9%
Moderna 109.18 -2.3%
蘋果 131.01 +1.2%
TESLA 735.11 +0.7%
亞馬遜 3,218.51 +1.0%

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焦點新聞：

【2021展望】黑石韋恩「十大驚奇」：A股跑贏、標指調整20%後新高

【美股前瞻】VP Bank︰基本面向好　美股仍有上漲空間

【美國經濟】美國上月ISM製造業PMI達60.7　遠勝市場預期

【美股焦點】華爾街狼王警告︰美股升勢非無止境　恐見「慘痛調整」

即市走勢：

【05︰00】道指收市升167點，收報30391點，標指升0.7%，收報3726點，納指升1%，收報12818點。

【02︰10】道指升127點，報30351點；納指升0.52%；標指升0.46%。

【01︰44】道指升113點，報30337點；標指升0.33%，納指升0.38%。

【00︰40】道指升58點，報30282點；標指升0.33%；納指升0.52%。

【00︰07】紐約期油漲5%，一度高見50.05美元。

【00︰04】道指再次倒跌4點，報30219點；標指升0.14%；納指升0.42%。

【23︰12】製造業PMI遠勝預期，美股轉升，道指漲102點，報30326點；標指升0.48%；納指升0.68%。

【美國經濟】美國上月ISM製造業PMI達60.7　遠勝市場預期

【22︰30】道指開市微跌10點，報30213點；標指跌0.11%；納指跌0.25%。

【21︰39】美股期貨轉跌，道指期貨暫跌44點。

【20︰00】道指期貨升23點，報30127點。

【18︰58】道指期貨升38點，報30142點；標指期貨升0.14%，報3697點；納指期貨升0.11%，報12700點。

【16︰19】道指期貨轉升57點，報30161點；標指期貨升6點，報3698點；納指期貨升15點或0.1%，報12701點。

【16︰05】摩通指，比特幣長綫看14.6萬美元，即較現價再升近4倍。

【Bitcoin】摩通加入唱好　比特幣長綫看14.6萬美元

【13︰30】CNBC引述消息人士報道，內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）準備來港第二上市。

【新股IPO】BILIBILI傳最快本周末申請在港第二上市　集資逾155億元

【12︰37】最強蘋果分析師郭明錤：首季iPhone出貨量增長兩成 利好蘋果供應鏈股價

【12︰09】道指期貨跌33點，報30070點；標指期貨跌1點，報3691點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12676點。

【12︰02】紐約證交所表示，不再計劃內地三大電訊運營商的ADR除牌工作，相關股份將繼續在紐交所掛牌及交易。

【美國制裁】紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌　富瑞分析師：「職業生涯最怪異事件」（第二版）

道指跌382點港股ADR跌337點　紐約期金升2.7%

 

-------------------------

1月4日（一）市況

美股踏入2021年首個交易日，美股出師不利，道指、標指開市創新高後，三大指數全部轉跌。道指更一度失守3萬點大關。比特幣再現過山車走勢，在突破34000美元後，周一（4日）無預兆下回吐，一度低見2萬8關，其後迅速回升。

  收報 全日跌幅 最大跌幅
道指 30,223 -1.3% -2.4%
標指 3,700 -1.5% -2.5%
納指 12,698 -1.5% -2.7%
Moderna 111.73 +6.9% -1.2%
蘋果 129.41 -2.5% -4.5%
TESLA 729.77 +3.4% 最低仍升1.6%
亞馬遜 3,186.63 -2.2% -3.5%

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焦點新聞：

【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

【Bitcoin】比特幣大漲急回倒跌15%　失守3萬美元關

【蔚來股價】中金︰Model Y減價對蔚來影響有限　上調目標價至60美元

即市走勢：

【05︰00】道指收報30223點，跌382點或1.3%，標指收報3700點，跌1.5%，納指收報12698點，跌1.5%。

【01︰21】美股於2021年首個交易日大跌，道指挫643點，報29962點；標指挫2.18%，報3674點；納指挫2.25%，報12598點。

【00︰41】道指跌勢加劇，一度跌588點，低見30018點；暫跌539點，報30067點；納指挫1.4%或178點；標指跌1.4%。

【00︰35】道指跌491點，報30115點；納指挫1.3%；標指挫1.4%。

【23︰47】道指跌幅擴大至338點，報30267點；標指挫0.8%；納指跌0.46%。惟電動車股表現逆市向好，蔚來（美︰NIO）升11.4%；理想汽車（美︰LI）升14%；Tesla亦升4.5%。

【23︰12】美股跌幅擴大，道指跌160點，報30446點；標指跌0.4%，報3740點；納指跌0.28%，報12852點。

【22︰35】道指挫63點，標指亦倒跌。

【22︰30】美股2021年首個交易日開市，道指升67.8點，報30674點；標指升0.37%；納指升0.35%。

【21︰53】道指期貨升120點，報30617點。

【21︰11】道指期貨升138點，納指期貨升0.5%。

【17︰57】道指期貨升167點，報30664點。

【16：17】道指期貨升114點，報30611點；標指期貨升15點，報3738點；納指期貨升57點或近0.5%，報12943點。

【13：25】蔚來（美：NIO）宣布，蔚來將於NIO Day 2020（1月9日）正式發布首款旗艦轎車。

【電動車】蔚來周六NIO Day 2020發布首款旗艦轎車

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油  （00857）  、中石化  （00386）  、中海油  （00883）  或成下一除牌目標。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　三大電訊商跌逾3%（第四版）

道指升196點　港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩

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