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【美股市況】美股首日開黑盤　道指收市跌382點　納指跌1.5%（不斷更新）

股市 05:26 2021/01/05

分享：

美股動態不斷更新

美股踏入2021年首個交易日，美股出師不利，道指、標指開市創新高後，三大指數全部轉跌。道指更一度失守3萬點大關。比特幣再現過山車走勢，在突破34000美元後，周一（4日）無預兆下回吐，一度低見2萬8關，其後迅速回升。

  收報 全日跌幅 最大跌幅
道指 30,223 -1.3% -2.4%
標指 3,700 -1.5% -2.5%
納指 12,698 -1.5% -2.7%
Moderna 111.73 +6.9% -1.2%
蘋果 129.41 -2.5% -4.5%
TESLA 729.77 +3.4% 最低仍升1.6%
亞馬遜 3,186.63 -2.2% -3.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

【Bitcoin】比特幣大漲急回倒跌15%　失守3萬美元關

【蔚來股價】中金︰Model Y減價對蔚來影響有限　上調目標價至60美元

即市走勢：

【05︰00】道指收報30223點，跌382點或1.3%，標指收報3700點，跌1.5%，納指收報12698點，跌1.5%。

【01︰21】美股於2021年首個交易日大跌，道指挫643點，報29962點；標指挫2.18%，報3674點；納指挫2.25%，報12598點。

【00︰41】道指跌勢加劇，一度跌588點，低見30018點；暫跌539點，報30067點；納指挫1.4%或178點；標指跌1.4%。

【00︰35】道指跌491點，報30115點；納指挫1.3%；標指挫1.4%。

【23︰47】道指跌幅擴大至338點，報30267點；標指挫0.8%；納指跌0.46%。惟電動車股表現逆市向好，蔚來（美︰NIO）升11.4%；理想汽車（美︰LI）升14%；Tesla亦升4.5%。

【23︰12】美股跌幅擴大，道指跌160點，報30446點；標指跌0.4%，報3740點；納指跌0.28%，報12852點。

【22︰35】道指挫63點，標指亦倒跌。

【22︰30】美股2021年首個交易日開市，道指升67.8點，報30674點；標指升0.37%；納指升0.35%。

【21︰53】道指期貨升120點，報30617點。

【21︰11】道指期貨升138點，納指期貨升0.5%。

【17︰57】道指期貨升167點，報30664點。

【16：17】道指期貨升114點，報30611點；標指期貨升15點，報3738點；納指期貨升57點或近0.5%，報12943點。

【13：25】蔚來（美：NIO）宣布，蔚來將於NIO Day 2020（1月9日）正式發布首款旗艦轎車。

【電動車】蔚來周六NIO Day 2020發布首款旗艦轎車

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油  （00857）  、中石化  （00386）  、中海油  （00883）  或成下一除牌目標。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　三大電訊商跌逾3%（第四版）

道指升196點　港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩

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