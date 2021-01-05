【美股市況】美股跌勢加劇　道指挫逾500點　電動車股逆市揚升（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股踏入2021年首個交易日，市場情緒繼續向好。道指、標指開市後曾創新高，惟其後三大指數全部轉跌。比特幣再現過山車走勢，在突破34000美元後，周一（4日）無預兆下回吐，一度低見2萬8關。

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焦點新聞：

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即市走勢：

【00︰41】道指跌勢加劇，一度跌588點，低見30018點；暫跌539點，報30067點；納指挫1.4%或178點；標指跌1.4%。

【00︰35】道指跌491點，報30115點；納指挫1.3%；標指挫1.4%。

【23︰47】道指跌幅擴大至338點，報30267點；標指挫0.8%；納指跌0.46%。惟電動車股表現逆市向好，蔚來（美︰NIO）升11.4%；理想汽車（美︰LI）升14%；Tesla亦升4.5%。

【23︰12】美股跌幅擴大，道指跌160點，報30446點；標指跌0.4%，報3740點；納指跌0.28%，報12852點。

【22︰35】道指挫63點，標指亦倒跌。

【22︰30】美股2021年首個交易日開市，道指升67.8點，報30674點；標指升0.37%；納指升0.35%。

【21︰53】道指期貨升120點，報30617點。

【21︰11】道指期貨升138點，納指期貨升0.5%。

【17︰57】道指期貨升167點，報30664點。

【16：17】道指期貨升114點，報30611點；標指期貨升15點，報3738點；納指期貨升57點或近0.5%，報12943點。

【13：25】蔚來（美：NIO）宣布，蔚來將於NIO Day 2020（1月9日）正式發布首款旗艦轎車。

【電動車】蔚來周六NIO Day 2020發布首款旗艦轎車

【12：12】道指期貨升18點，報30515點；標指期貨升1點，報3749點；納指期貨跌11點或近0.1%，報12874點。

【09：30】彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 或成下一除牌目標。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌 三大電訊商跌逾3%（第四版）

道指升196點 港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩