【智能居家】抗疫留家帶動智能家居市場　美國路創夥豐澤HKT Smart Living售智能照明系統

▲ 美國路創將大力拓展香港市場，與本地品牌豐澤及HKT Smart Living合作，發售RA2 Select智能照明控制系統。（路創提供圖片）

踏入2021年，美國智能照明及窗簾控制系統的設計及製造商路創（Lutron Electronics）將大力拓展香港市場，與本地品牌豐澤及HKT Smart Living合作，發售RA2 Select智能照明控制系統，打造智能居家體驗。

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RA2 Select現已於豐澤門市及HKT Smart Living專門店有售，由專人協助顧客按家居環境，選擇所需產品，同時設有上門窗戶度尺服務，為顧客提供一個簡易便捷的新選項，度身訂造個人化家居智能照明控制系統，實現智能及節能家居。

RA2 Select由五大組件組合而成，包括主控制台、調光器、Pico無線遙控器、移動感應器及自動窗簾。用家透過無線遙控器或路創應用程式（LUTRON App），一鍵控制家居環境切合所需、一觸轉換多個房間氛圍，適合一般家庭，無需鑽牆拉線等大改動。

用家更可將RA2 Select連接其他供應商之智能家居設備、電視及音響一同管理，如亞馬遜Alexa、蘋果HomeKit、Google Assistant、Honeywell Wifi恆溫器、IFTTT及Sonos音響等，帶來更便捷的智能生活。

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責任編輯：朱悅瀅

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