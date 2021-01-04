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【監管陰霾】人行再開罰單　騰訊旗下財付通被罰800多萬

股樓投資 12:14 2021/01/04

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國內監管陰霾濃罩各大網上平台，最新人民銀行向騰訊（00700）旗下的財付通開刀，因多項違規被央行沒收所得及罰款。

【宏觀中國】財新PMI輕微回落　關注原材料價急升加重成本，請看【見下頁

據內地報道，人民銀行深圳中心支行開出系列罰單，針對財付通，警告違法所得318.4萬元人民幣，處罰款558.2萬元人民幣，合計罰額達876.4萬元人民幣。

違規事項包括：為非法交易、虛假交易提供支付服務，發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施；違反條碼支付業務限額管理規定；違規開展支付業務合作；未備案開展條碼支付業務；未按規定時間保存交易驗證記錄等。

【美國制裁】正研究措施保障公司權益 聯通指ADS退市對股價及交投有影響，請看【見下頁

此外，相關負責人亦因監控不力被罰款，包括時任財付通風控總監周治明被罰55萬元人民幣。

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記者：林衛

騰訊 中國 中國人民銀行 經濟

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