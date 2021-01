【美國大選】特朗普被指施壓佐治亞官員 為反超拜登

▲ 美媒指特朗普曾就美國大選結果向佐治亞州務卿施壓,促對方找出足夠多的選票以反超拜登。

美國大選結果塵埃落定,但美國總統特朗普拒絕認輸,特朗普更多次批評美國大選出現選舉欺詐。美媒指特朗普曾就美國大選結果向佐治亞州務卿施壓,要求對方找出足夠多的美國大選選票以反超拜登,及扭轉美國大選結果。

美媒《華盛頓郵報》發布一段長約1小時的電話錄音,指特朗普(Donald Trump)上周六(2日)就美國大選結果,致電屬共和黨的佐治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。

特朗普更堅稱自己實際上於佐治亞州勝出,要求拉芬斯伯格重新點票,又指重點票的行為沒有問題。但對方直接反駁特朗普:「總統你目前面臨的挑戰是,你擁有的數據是錯的。」(The challenge you have Mr President is that the data you have is wrong.)

特朗普於通話期間更表示:

我只想找出11,780張選票。 (I just want to find 11,780 votes.)

但拉芬斯伯格就回答,佐治亞州的選舉結果是正確的。

特朗普於佐治亞州的票數落後對手拜登(Joe Biden)。如特朗普再增加11,780票,他於佐治亞州的票數將會達到2,473,634票,反超拜登的2,473,633票。

特朗普與拉芬斯伯格更於社交媒體繼續爭論。特朗普周日(3日)於Twitter發文,批評拉芬斯伯格未就選舉欺詐問題提供更多細節,批評對方「乜都唔知!」(He has no clue!)

而拉芬斯伯格就於Twitter表示。特朗普的説法是錯的,又指真相將會浮現。

白宮未有就《華盛頓郵報》發布的錄音作出回應。候任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)於佐治亞州發表演説時批評特朗普,稱特朗普明顯濫權(a bold abuse of power)。

責任編輯:鄭錦玲