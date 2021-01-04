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【美國大選】特朗普被指施壓佐治亞官員 企圖干預點票結果

環球政治 12:13 2021/01/04

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美媒指特朗普曾就美國大選結果向佐治亞州務卿施壓，促對方找出足夠多的選票以反超拜登。

美國大選結果塵埃落定，但美國總統特朗普拒絕認輸，特朗普更多次批評美國大選出現選舉欺詐。美媒指特朗普曾就美國大選結果向佐治亞州務卿施壓，要求對方找出足夠多的美國大選選票，讓他在佐治亞州反勝拜登，以扭轉美國大選結果。

【美國大選】彭斯歡迎議員推翻結果 惟需提交證據 【下一頁】

【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆 【下一頁】

《華盛頓郵報》發布一段長約1小時的電話錄音，指特朗普（Donald Trump）上周六（2日）就美國大選結果，致電屬共和黨的佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）。

特朗普堅稱，自己實際上於佐治亞州勝出，要求拉芬斯伯格重新點票，又指重點票的行為沒有問題。但對方直接反駁特朗普：「總統你目前面臨的挑戰是，你擁有的數據是錯的。」（The challenge you have Mr President is that the data you have is wrong.）

特朗普於通話期間更表示：

我只想找出11,780張選票。

（I just want to find 11,780 votes.）

但拉芬斯伯格就回答，佐治亞州的選舉結果是正確的。

【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選 【下一頁】

特朗普於佐治亞州以11,779票不敵拜登（Joe Biden），如特朗普如願增加11,780票，他於佐治亞州的票數將會達到2,473,634票，以1票之微反勝拜登的2,473,633票。

特朗普與拉芬斯伯格更於社交媒體繼續爭論。特朗普周日（3日）於Twitter發文，批評拉芬斯伯格未就選舉欺詐問題提供更多細節，批評對方「乜都唔知！」（He has no clue！）

而拉芬斯伯格就於Twitter表示，特朗普的説法是錯的，又指真相將會浮現。

白宮未有就《華盛頓郵報》發布的錄音作出回應。候任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於佐治亞州發表演説時批評特朗普，稱特朗普明顯濫權（a bold abuse of power）。

責任編輯：鄭錦玲

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