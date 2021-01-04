  • 21°C
香港時間 : 2021104日 (一) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla】比亞迪、贛鋒鋰業飈約一成創新高　國產Model Y大減價

當炒股 13:24 2021/01/04

分享：

【Tesla概念股】國產Model Y大減價　贛鋒鋰業再飈9^突破百元關口

Tesla（美﹕TSLA）國產中型SUV Model Y上周新年在中國開賣，兩款車型Model Y長續航版及Model Y Performance高性能版皆比進口價格下降逾14萬元。Tesla概念股今日造好，贛鋒鋰業 （01772） 半日升8.9%，午收100.8元，再升穿100元關口，盤中高見102.2元，成交額4.08億元。

另外，內地電動車股個別發展，此前通過分拆半導體子公司上市的比亞迪 （01211） 半日再升9%，午收221.4元，盤中高見222元，成交21億元。

兩家股份午後升幅擴大，比亞迪午後續創新高，最新升9.7%，報223元。贛鋒鋰業就升12%，報103.7元。

恒大汽車 （00708） 則跌2.8%，午收29.35元，成交額8246萬元。

相關文章：【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛　年銷量稍未及50萬目標

【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士： 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）

【電動車】Tesla年終前送禮　Elon Musk：今年最後3天交付車輛享3個月免費完全自動駕駛

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

香港股票 比亞迪股份（01211） Tesla 中國 電動車 汽車 恒大汽車（00708） 贛鋒鋰業（01772）

上一篇文章

【電動車】蔚來周六NIO Day 2020發布首款旗艦轎車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1300億超購315倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1300億超購315倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股