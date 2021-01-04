【Tesla】比亞迪、贛鋒鋰業飈約一成創新高　國產Model Y大減價

▲ 【Tesla概念股】國產Model Y大減價 贛鋒鋰業再飈9^突破百元關口

Tesla（美﹕TSLA）國產中型SUV Model Y上周新年在中國開賣，兩款車型Model Y長續航版及Model Y Performance高性能版皆比進口價格下降逾14萬元。Tesla概念股今日造好，贛鋒鋰業 （01772） 半日升8.9%，午收100.8元，再升穿100元關口，盤中高見102.2元，成交額4.08億元。

另外，內地電動車股個別發展，此前通過分拆半導體子公司上市的比亞迪 （01211） 半日再升9%，午收221.4元，盤中高見222元，成交21億元。

兩家股份午後升幅擴大，比亞迪午後續創新高，最新升9.7%，報223元。贛鋒鋰業就升12%，報103.7元。

恒大汽車 （00708） 則跌2.8%，午收29.35元，成交額8246萬元。

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編輯：吳敏芳