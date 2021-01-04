【美國大選】為扭轉大選結果　傳特朗普曾施壓佐治州官員　要求「找到」11,780 張選票

美國大選結果已經塵埃落定，本周日（1月3日）《華盛頓郵報》公布一段錄音指，現任總統特朗普（Donald Trump）曾於周六（2日）致電共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），並要求對方找出11,780張選票，以令他在佐治亞州反敗為勝。

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在這段長達1小時的電話錄音中，特朗普堅稱自己於佐治亞州勝出，並要求拉芬斯伯格重新點票，找出11,780張屬於他的選票，並威脅他知曉選舉存在問題但不採取措施，可能會承擔「刑事責任」。但拉芬斯帕格堅持回應稱，特朗普的數據是錯誤的，選舉結果沒有問題。

根據早前公布的大選結果，拜登（Joe Biden）以11,779票領先特朗普，並獲得了該州的16張選舉人票，並最終以306張選舉人票，領先特朗普的232票。據報美國國會將會於本周三（6日）證實點算並確認選舉人票結果，並於本月20日為拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harri）舉行就職典禮。

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