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【政策收緊】內銀房貸設限 內房內銀齊受壓 合景泰富全日跌6%

股市 16:34 2021/01/04

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內地收緊房地產貸款政策，人行與銀保監將內銀房貸設限，內房及內銀齊受壓。

內地收緊房地產貸款政策，人行與銀保監將內銀房貸設限，房地產貸款佔比上限為40%，消息拖累內房股及內銀股受壓。花樣年 （01777） 、合景泰富 （01813） 及中梁 （02772） 全日跌逾6%；融創 （01918） 、世茂 （00813） 、旭輝 （00884） 、奧園 （03883） 恒大 （03333） 重、碧桂園 （02007） 、時代中國 （01233） 跌逾5%； 新城發展 （01030） 及龍光 （03380） 亦跌逾4%。

富力傳獲廣州國資委營救質押三項目公司股權，詳情看【下一頁】

內銀股方面，招商銀行 （03968） 跌逾4%，收報47元；工商銀行 （01398） 跌逾3%，收報4.85元；建行 （00939） 跌逾2%；中國銀行亦跌逾1%。

內房股今年幾時入市好？詳看【下一頁】

人民銀行與銀保監於去年12月31日共同發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，就銀行房地產貸款佔比及個人住房貸款佔比設限，並設有5大檔。

5檔分別為：（1）國有銀行的大型銀行房地產貸款佔比上限為40%，個人房貸佔比上限為32.5%；（2）涵蓋股份制銀行的中型銀行房地產貸款上限則為27.5%，個人房貸佔比上限為20%；（3）中資小型銀行及非縣域農合機構的房地產貸款佔比上限為22.5%，個人房貸佔比上限為17.5%；（4）縣域農合機構的房地產貸款佔比上限為17.5%，個人房貸佔比上限為12.5%；（5）村鎮銀行的房地產貸款佔比上限為12.5%，個人房貸佔比上限為7.5%。

新規於1月1日起實施，但也設立了過渡期，銀行業金融機構房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求，超出2個百分點以內的，業務調整過渡期為自通知實施日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自本通知實施日起4年。

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編輯：袁諾曦

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