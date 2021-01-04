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【美國國會】新一屆國會宣誓就職　佩洛西第四度當選眾議院議長

環球政經 19:40 2021/01/04

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美國新一屆國會本周日（1月3日）召開首次會議，眾議院是次選出議長，眾議院多數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）以216票比209票的微弱優勢，超過了眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），第四度當選眾議院議長。

【美國經濟】特朗普簽署新冠紓困法案 並籲國會剔除「無用」條文【下一頁

根據早前大選結果，眾議院雖然仍以222席領先共和黨的211席，但優勢已有所縮減，民主黨減少9個席位，共和黨增加10個席位。是次投票中，現場有5名民主黨人投下了「出席」（present）票或將選票投給他人，佩洛西最終獲216票，是美國近25年內，少數以不到218票獲勝的議長，日後料會增加眾議院通過法案的難度。

佩洛西曾於2007至2011年當選眾議院議長，是美國歷史上首位女性眾議院議長，至2019年再次擔任該職。佩洛西早前曾並表示，這將是她最後一次出任該職位。

參議院形勢仍未明朗

參議院同日亦舉行宣誓就職儀式，由於佐治亞州尚未決出最終結果，參議院的控制權仍未明朗。目前共和、民主兩黨分別取得50席及48席，當地時間周二（5日）該州將會重新投票，選出最後關鍵兩席位。一旦兩名共和黨候選人落敗，兩黨將各佔50席，屆時將由副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）兼任參議院議長，這意味著民主黨將重奪參議院控制權。

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撰文 : 李勝男

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