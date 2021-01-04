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【2021展望】富瑞上調恒指目標至32000點　2月26日恒指季檢料阿里健康、潤啤染藍（第二版）

股市 12:40 2021/01/04

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富瑞上調恒生指數目標至32000點

富瑞於2021年首個交易日，上調恒生指數年內目標，由30000點上調至32000點。富瑞指出，美國貨幣政策維持極度寬鬆、中國維持堅韌經濟增長和強人民幣、恒指改革，都令該行在全球資產分配中看好香港市場表現。

富瑞指出，去年6月給予恒生指數30000點目標的原因依然成立，包括美國聯儲局加強量寬預期，政策利率至2023年底維持接近零息水平，美國貨幣供應持續按年加速，香港貨幣供應M1按年增加9成，港元銀行同業拆息（HIBOR）接近歷史低位，反映資金充裕。

富瑞：恒指18個月變身「純中國」指數 年內見30000點，可見【下一頁】

然後，富瑞表示，香港銀行間資金情況不單受美國貨幣政策左右，人民幣升值也令資金流入香港金融市場。富瑞認為，人民幣走強會令投資者情緒轉樂觀，該行也看好受惠同期基數低，中國首季GDP可望按年大升18.2%。

另外，恒指部署大改革，擬增加成份股到65至80家，增加更多增長股，有利指數走勢。富瑞料2月公布的恒指季檢中，華潤啤酒 （00291） 、阿里健康 （00241） 會成功染藍，未有成份股被剔出，分別牽動2.28億、1.8億美元追入華潤啤酒、阿里健康，相當於3、1.2日交易量。

恒指公司最新公布，會在2月26日公布新一輪恒指季檢。

恒生指數成份股擬增到65至80家 權重上限削至8%，可見【下一頁】

富瑞續指，投資者或許質疑為何港股去年未完全反映上述利好因素。富瑞認為，去年港股集資額龐大，美國總統選舉、行政命令等政治因素拖累中港股市情緒﹐而滙豐 （00005） 重啟派息都會有利指數重新反映好消息。

（第二版加入恒指季檢日期）

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記者：麥德銘

香港股票 恒生指數 華潤啤酒（00291） 阿里健康（00241） 滙豐控股（00005）

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