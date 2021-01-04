【388港交所】戴志堅上任代理行政總裁 港交所升逾2%

港交所（00388）宣布，由1月1日起戴志堅將出任港交所代理行政總裁，而李小加已於去年12月31日退任集團行政總裁，現轉任董事會高級顧問，為期6個月。港交所今早曾創上市新高439元，

現升2.4%，報435.4元，成交10.1億元。

【中國電動車】Tesla Model Y熱賣 搶唔到車搶新能源車股都好？ 詳情請看[下一頁]



港交所指，感謝李小加在過去11年的傑出貢獻及出色領導，在其出任行政總裁期間，港交所由地區交易所，成功轉型為全球領先的金融基礎設施集團之一。



自1月1日起，戴志堅獲委任為港交所代理集團行政總裁及董事會當然成員，同時繼續擔任香港交易所聯席總裁及首席營運總監。此外，作為代理集團行政總裁，戴志堅亦出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、主板及GEM上市委員會當然成員及上市政策小組成員。

【美國制裁】正研究措施保障公司權益 聯通指ADS退市對股價及交投有影響 詳情請看[下一頁]

根據條款，戴志堅基本年薪為700萬元，另外加花紅及股份獎授。戴志堅聲明持有港交所11萬股，以及尚未授予的獎授股份合計3.8萬股港交所股份權益。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http：//imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機