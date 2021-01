【英國疫情】約翰遜擬採更嚴格限制 連續6日增5萬確診

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,英國更出現新冠肺炎變種病毒。英國多個地區正實施相當於封城的第四級防疫措施,但亦無助遏制新冠肺炎疫情蔓延。英國連續6日新增逾5萬宗新冠肺炎確診個案,英國首相約翰遜表示,如英國的新冠肺炎確診人數持續上升,英國將實行更嚴格的防疫限制措施。

英國周日(3日)新增54,990宗新冠肺炎確診個案,及454人死亡。英國已連續第6日錄得逾50,000宗新增個案,累計有75,024名新冠患者死亡。

因應英國的確診人數急增,約翰遜(Boris Johnson)表示,他考慮於未來數周内實施更嚴格的限制措施:

我絕對認同我們可能需要在接下來數周內做一些事情,國内很多地區(的限制措施)將變得更加嚴格。

(It may be that we need to do things in the next few weeks that will be tougher in many parts of the country. I’m fully reconciled to that.)