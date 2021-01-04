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【英國疫情】約翰遜擬採更嚴格限制 連續6日增5萬確診

環球社會熱點 11:42 2021/01/04

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國更出現新冠肺炎變種病毒。英國多個地區正實施相當於封城的第四級防疫措施，但亦無助遏制新冠肺炎疫情蔓延。英國連續6日新增逾5萬宗新冠肺炎確診個案，英國首相約翰遜表示，如英國的新冠肺炎確診人數持續上升，英國將實行更嚴格的防疫限制措施。

被指允許混合新冠疫苗注射 英國：極少情況下會 【下一頁】

英國周日（3日）新增54,990宗新冠肺炎確診個案，及454人死亡。英國已連續第6日錄得逾50,000宗新增個案，累計有75,024名新冠患者死亡。

因應英國的確診人數急增，約翰遜（Boris Johnson）表示，他考慮於未來數周内實施更嚴格的限制措施：

我絕對認同我們可能需要在接下來數周內做一些事情，國内很多地區（的限制措施）將變得更加嚴格。

(It may be that we need to do things in the next few weeks that will be tougher in many parts of the country.  I’m fully reconciled to that.)

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

英國政府原定安排倫敦和鄰近地區小學，由周一（4日）起復課。但鑒於倫敦的疫情嚴峻，英國政府上周五（1日）宣佈押後重開學校計劃，改為網上學習。但英格蘭大部分地區小學仍如期復課，約翰遜強調學校是安全的地方，在允許復課的地區，家長由周一起應該送學生返回學校。

約翰遜預計今年春天的疫苗接種規模會擴大，疫情屆時將會好轉。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock） 周日（3日）表示，英國已有100萬人接種輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，認為疫情有望結束。

責任編輯：李俊儀

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