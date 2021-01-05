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【另類投資】比特幣一年飆3.2倍　一文了解主流加密貨幣

股樓投資 15:49 2021/01/05

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近期升勢凌厲的比特幣周一（5日）插水，一度低見28,154元美元，最新報32,006美元。比特幣回調的同時，其他加密貨幣卻上揚，以太幣勁升逾一成半，最新報1,051美元，瑞波幣亦升近7%至0.233美元。

根據Coindesk數據，比特幣去年全年升逾3倍，最新市值為5,950美元，是當之無愧的加密貨幣「一哥」。市值排名第二的以太幣，亦跟隨比特幣漲勢，一度突破1,100美元。值得留意的是，市值排名第三的瑞波幣，其發行商Ripple Labs上周曾被美國證交會（SEC）控告涉嫌非法發行證券，隨後又遭美國最大加密貨幣交易平台Coinbase暫停交易，導致瑞波幣大跌，過去一年回報僅得兩成。

以下是市場中市值排名前五的加密貨幣：

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撰文 : 李勝男

另類投資 萊特幣 瑞波幣 比特幣

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