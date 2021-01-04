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【新冠疫苗】美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種

環球社會熱點 11:11 2021/01/04

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美國的新冠疫苗接種計劃持續進行，但新冠疫苗的接種規模及進度較預期慢。美國疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui） 於周日表示，美國聯邦政府正商討把Moderna疫苗的接種劑量減至一半，希望擴大接種新冠疫苗的規模。

專家福西﹕美國部分機構恐強制接種疫苗 【下一頁】

斯拉維指，聯邦政府正與研發新冠疫苗的藥廠Moderna討論，研究把該藥廠建議注射的新冠疫苗劑量減半，希望加快讓國民接種疫苗，短時間內達至群體免疫。斯拉維表示18至55歲人士兩次接種一半劑量的Moderna疫苗後，可產生與接種100微克標準劑量相同的免疫反應。

但他強調，仍會由美國食品藥品監督管理局（FDA）作出最終決定，又指政府會繼續安排生産更多疫苗。

美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 【下一頁】

美國目前的新冠疫苗接種速度較預期慢。當局早前曾承諾於2020年底前為2,000萬名民眾接種新冠疫苗，但美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據指，目前只有逾400萬人成功接種首劑疫苗，另有約1,300萬劑疫苗已分發至各州。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，政府不應隨意更改藥廠建議的疫苗劑量及接種時間，並表示政府需要更有效分配疫苗。

責任編輯：郭麗明

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