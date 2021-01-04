【限聚令】消息：港今日增逾50宗個案、破9000宗　中小學下周一復學無望

▲ 【限聚令】社交距離措施據報將維持一段時間 中小學下周一復學延期

新冠肺炎疫情持續，社交距離措施原定於本周三（6日）屆滿，惟本地傳媒引述消息人士指，需視乎未來兩周的情況，暫傾向待個案跌至個位數才會放寬防疫措施，預料現時的措施或會維持一段時間；至於下周一到期的中小學暫停面授課程安排，估計亦會延期。政府據報將在下午召開記者會交代社交距離措施及最新疫情。

據最新消息，香港今日（4日）新增逾50宗確診個案，涉源頭不明個案，確診個案料破9000宗。

2人限聚令、晚市禁堂食安排延長14日 附最新防疫措施一覽【下一頁】

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另外，呼吸系統科專科醫生梁子超今早出席電台節目時表示，確診個案由12月中開始緩慢減少，現時確診人數大約每星期下降2成，但早前節日期間家庭聚會較多，感染情況仍未反映出來，加上變種病毒輸入，認為現階段難以放寬社交距離措施，如果能夠做到確診個案每星期下降一半，幾個星期後確診個案有機會下跌至單位數，屆時可以局部放寬社交距離措施。



另外，政府疫情記者會今日起改在網上舉行，當局解釋是為了減低在衞生防護中心大樓的傳播風險。

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編輯：吳敏芳