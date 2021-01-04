【防疫措施】陳肇始：現行防疫措施維持至本月20日 全港學校停課至農曆年假（不斷更新）

▲ 政府宣布，現行防疫措施維持至1月20日。

新冠肺炎疫情持續，限聚令等防疫措施原定於本周三（6日）屆滿，食衛局局長陳肇始最新指，現有防疫措施會延續兩星期，即至1月20日為止，並明言「決心清零」，料防疫措施或會維持到農曆新年。至於下周一到期的中小學暫停面授課程安排，教育局局長楊潤雄宣布，學校會暫停面授課堂至農曆新年假期以後。

衛生防護中心公布，香港今日（4日）新增53宗確診個案，43宗屬本地感染、當6宗源頭不明。

記者會文字直播

【17：29】張竹君指，地盤工人因工作性質可能較難時常戴上口罩，她又指留意到工地感染群組以往有個共通點，就是都有特定的貨櫃作休息室，未來可能要研究提供更多較大空間的地方供工人休息共用，以減低傳播風險。

【17：25】醫管局行政總裁高拔升指，已再提醒同事要提防有更多無症狀患者，至於是否有需要再調整非緊急服務，則要再觀察。

【17：11】以7天平均數評估，措施是有效的，但回落速度慢，而且不明源頭個案佔三分一，而聯合醫院、瑪嘉烈醫院、隧道工人都有群組爆發，顯示不論在社交距離以至個人衛生都要加把勁。

【17：10】陳肇始指，不斷在歐美發現新冠病毒變種，堅持「嚴防輸入、內防擴散」，防上病毒在社區擴散。第三是社交距離措施，除有處所要關閉減低整體人流，以令到人流受控。

【17：08】楊潤雄指，就小六呈分試安排，據其了解好多學校已經準備好。

【17：05】衞生署署長陳漢儀指，減低病毒傳播風險是目標，一直都有研究緊網上直播形式，而且早前有衛生防護中心職員確診，並參考消委會的發布會形式，因此想試行網上直播。她指，在處理好語音提問的技術問題前，決定繼續以實體方式舉行記者會。

【17：02】就有強制檢疫大廈的流動檢測站，有承辦商「甩底」，陳肇始解釋，每個承辦商就設立檢疫站都有各自考慮，據其了解民政署會安排專車接戴居民往檢測站。

【17：00】陳肇始指，衛生署昨日宣布停辦每日的實體疫情記招，是衛生署及政府新聞署商討後的決定。

【16：56】就瑪嘉烈醫院各有2名醫護及病人確診，醫管局代表指袁國勇稍後會交代情況。

【16：54】張竹君指就早前40多棟強制檢疫大廈名單出錯致歉，涉及葵涌及觀塘的華豐園，中心誤當作同一大廈，而要求曾出入的人士強制檢測，為此致歉。由於葵涌華豐園未符強制檢疫要求，因此警方不會就強制檢測執法。

【16：52】衛生防護中心張竹君指，今日新增53宗確診個案 ，43宗本地個案、6宗未有源頭。藍田隧道新增11宗個案，瑪嘉烈醫院各有2名醫護及病人確診。

【16：50】楊潤雄指，再一次強烈呼籲學校全體教職員參與檢測計劃。

【16：48】全校最多可以辦半日面授課堂或考試。回校學生數目以最多限額的六分一為上限。換言之，上午及下午校需為不同班級。

【16：47】教育局局長楊偉雄，所有幼稚園中小學，會繼續面授課程延長至農曆新年假期。繼續有限度容許學校，安排少量學生進行面授課堂，中六學生可以回校上課，小六學生可以回校考試。

【16：46】政府針對第四波疫情的防疫措施有成效，但距離清零仍須努力，同時視乎大家是否克制。繼續大家再保持社交距離及個人衛生，並檢視疫情發展調整防疫措施。

【16：45】市民可以在社區採樣中心或其他渠道進行檢測。由2019年12月31日至今年1月2日的三日期間，已有3.8萬人在流動檢測站接受檢測。

【16：44】已做超過160萬個病毒檢測，超過54萬個應檢盡檢特定人士，55萬個應檢盡檢。截至昨日，已有47座大廈納入強制檢測工作，現時有30個流動採樣站。

【16：42】食衛局已聯同創科局等，正密切研究安排追蹤密切接觸者的檢疫工作，加快追蹤密切接觸者的流程，由政務司司長統籌。

【16：41】已安排紀律部隊借調至追蹤患者的密切接觸者。

【16：41】社區內有隱型傳播鏈，若防寬措施，疫情恐有反彈，農曆新年前防寬防疫措施的可能性不高。若疫情再有進一步爆發，不排除再收緊防疫措施。

【16：40】陳肇始重申，政府目標是「清零」，為截外來病毒輸入，會維持嚴格的外防輸入措施。本地方面，香港實施的防疫措施為全球最嚴謹之一，為全方位防止海外疫情入境，加上確診數字回落速度慢，目前並無條件防寬社交距離措施，會延長兩周至1月20日。

【16：39】根據八達通出行數字，市民減少出行次數為過去兩波疫情為少，不少群組為多於10人的聚會，政府未來兩周密注關注聖誕及新年長假期聚會，會否造成疫情反彈。

【16：38】陳肇始指，市民遵守社交距離意識下降，市面上有大量人流，而且不少人有跨家庭聚會。

【16：37】政府自12月10日起收緊防疫措施，3星期以來，雖有緩慢下降，但相比上一波明顯較慢，而疫情升溫風險未退，不時有大型群組爆發。

【16：36】過去14天有回落趨勢，即時繁殖率低於1，但整體回落速度慢。

【16：35】陳肇始表示，過去兩星期，812宗個案，超過九成為本地個案，三分一為源頭不明，七天平均數為15天，顯示顯示社區隱型傳播鏈活躍。

【16：34】記者會開始。

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另外，呼吸系統科專科醫生梁子超今早出席電台節目時表示，確診個案由12月中開始緩慢減少，現時確診人數大約每星期下降2成，但早前節日期間家庭聚會較多，感染情況仍未反映出來，加上變種病毒輸入，認為現階段難以放寬社交距離措施，如果能夠做到確診個案每星期下降一半，幾個星期後確診個案有機會下跌至單位數，屆時可以局部放寬社交距離措施。



另外，政府昨日表示，疫情記者會今日起改在網上舉行，記者要透過文字提問。多個傳媒工會表示反對後，衞生署最新表示，有關簡報疫情最新情況的記者會，改為在政府總部舉行。

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編輯：吳敏芳