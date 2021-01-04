【美國疫情】特朗普稱死亡數字被誇大 福西反駁：真的！

▲ 特朗普質疑美國疾控中心（CDC）誇大美國的新冠肺炎確診及死亡數字，遭傳染病專家福西反駁。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國已突破35萬人確診新冠肺炎。美國總統特朗普就新冠肺炎疫情於社交媒體發文，特朗普質疑美國疾控中心（CDC）誇大美國的新冠肺炎確診及死亡數字。美國傳染病專家福西就反駁特朗普，稱這些新冠肺炎確診及死亡數字都是真實的。

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特朗普（Donald Trump）周日（3日）於Twitter發文，再次將新冠肺炎疫情稱為中國病毒：

因為CDC用愚蠢的判斷方式，導致美國與其他刻意不準確報低數字的國家相比，美國的中國病毒確診及死亡個案遭嚴重誇大。

但福西（Anthony Fauci）出席美國全國廣播公司（ABC）的節目時，反駁特朗普的説法：

這不是虛假，而是真的。 （That's not fake. That's real.）

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福西諷刺特朗普應走進戰場（go out into the trenches），親身到醫院觀察醫護人員的工作情況。福西形容醫護人員的工作很緊張，各地的醫院床位短缺，醫護人員處於筋疲力盡的狀態。

美國聯邦政府醫務總監亞當斯（Jerome Adams）周日也公然與特朗普唱反調，指出從公共衛生角度來看，他沒有理由懷疑這些數字。

責任編輯：鄭錦玲