【美國疫情】特朗普稱死亡數字被誇大 福西反駁：真的！

▲ 特朗普質疑美國疾控中心(CDC)誇大美國的新冠肺炎確診及死亡數字,遭傳染病專家福西反駁。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,美國已突破35萬人確診新冠肺炎。美國總統特朗普就新冠肺炎疫情於社交媒體發文,特朗普質疑美國疾控中心(CDC)誇大美國的新冠肺炎確診及死亡數字。美國傳染病專家福西就反駁特朗普,稱這些新冠肺炎確診及死亡數字都是真實的。

特朗普(Donald Trump)周日(3日)於Twitter發文,再次將新冠肺炎疫情稱為中國病毒:

因為CDC用愚蠢的判斷方式,導致美國與其他刻意不準確報低數字的國家相比,美國的中國病毒確診及死亡個案遭嚴重誇大。

但福西(Anthony Fauci)出席美國全國廣播公司(ABC)的節目時,反駁特朗普的説法:

這不是虛假,而是真的。 (That's not fake. That's real.)

福西諷刺特朗普應走進戰場(go out into the trenches),親身到醫院觀察醫護人員的工作情況。福西形容醫護人員的工作很緊張,各地的醫院床位短缺,醫護人員處於筋疲力盡的狀態。

美國聯邦政府醫務總監亞當斯(Jerome Adams)周日也公然與特朗普唱反調,指出從公共衛生角度來看,他沒有理由懷疑這些數字。

