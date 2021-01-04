  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫不鬆懈】 政府夥拍港大研提升「安心出行」 藍牙自動感應代替掃二維碼紀錄數據

環球政經 11:04 2021/01/04

分享：

用來紀錄出行數據的防疫App（手機應用程式）「安心出行」下載率不高，為鼓勵更多巿民使用，副政府資訊科技總監黃志光今早在電台節目中表示，當局正研究在「安心出行」加設藍牙自動感應功能，現時用家出入場所時要用手機掃二維碼作紀錄，若有確診到過相同地點，會向用戶提示。但現時當局研究透過藍牙經過店舖或紀錄地點的感應器，App就會自動紀錄出行數據。

【強制檢測大廈】昨添3廈共46幢 6個檢測途徑要知「傍身」 （附全部連結）【下一頁

【各出奇謀防疫】泰國國內航班禁飲食派報紙 波音研發出「自潔廁所」專利 【下一頁

黃志光指，現時當局正與港大團隊研究，放置安裝感應器的細節，例如放在什麼位置不被其他訊號干擾、如何計算停留時間等，初步目會先找合適處所作小規模測試。他強調，有關應用程式能保障市民私穩，有關數據只紀錄在用戶手機內，政府並無中央數據庫儲存巿民的出行數據。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

【宏觀中國】財新PMI輕微回落　關注原材料價急升加重成本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【BNO 移民・搵工實錄六】人人都話「有手有腳 點會餓死」 要預算帶幾多個月生活費？
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳
【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳