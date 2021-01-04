【防疫不鬆懈】 政府夥拍港大研提升「安心出行」 藍牙自動感應代替掃二維碼紀錄數據

用來紀錄出行數據的防疫App（手機應用程式）「安心出行」下載率不高，為鼓勵更多巿民使用，副政府資訊科技總監黃志光今早在電台節目中表示，當局正研究在「安心出行」加設藍牙自動感應功能，現時用家出入場所時要用手機掃二維碼作紀錄，若有確診到過相同地點，會向用戶提示。但現時當局研究透過藍牙經過店舖或紀錄地點的感應器，App就會自動紀錄出行數據。

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黃志光指，現時當局正與港大團隊研究，放置安裝感應器的細節，例如放在什麼位置不被其他訊號干擾、如何計算停留時間等，初步目會先找合適處所作小規模測試。他強調，有關應用程式能保障市民私穩，有關數據只紀錄在用戶手機內，政府並無中央數據庫儲存巿民的出行數據。

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責任編輯：鄭靜珊