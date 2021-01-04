【中國電動車】Tesla Model Y熱賣 搶唔到車搶新能源車股都好？

中國Tesla（美：TSLA）正式開賣國產Model Y，減價幅度較預期大，吸引大批消費者搶買，令公司官網幾乎應付不及，根據內地傳媒指，有TEsla上海門市店員指目前已收到超過10,000張定單，試駕需要等2至3個月。

Model Y熱賣，競爭對手並不緊張，小鵬汽車（美：XPEV）CEO指，友商在元旦減價，公司仍然對自己業務有信心，數據證明減價只是「營銷方式」，而且是「雙刃劍」。蔚來汽車（美：NIO）CEO則指，Model Y未對公司造成影響，公司定單沒有大變化，認為有些車企只是按成本定價，定價只會愈來愈低，強調不會讓先買蔚來的車主吃虧。

無論如何，內地電動車熱賣，帶動股民搶買比亞迪 （01211） 股票，今日上午比亞迪最多升6.2%至216元，創歷史新高。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http：//imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機