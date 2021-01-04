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【中國電動車】Tesla Model Y熱賣 搶唔到車搶新能源車股都好？

股樓投資 10:26 2021/01/04

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中國Tesla（美：TSLA）正式開賣國產Model Y，減價幅度較預期大，吸引大批消費者搶買，令公司官網幾乎應付不及，根據內地傳媒指，有TEsla上海門市店員指目前已收到超過10,000張定單，試駕需要等2至3個月。

Model Y熱賣，競爭對手並不緊張，小鵬汽車（美：XPEV）CEO指，友商在元旦減價，公司仍然對自己業務有信心，數據證明減價只是「營銷方式」，而且是「雙刃劍」。蔚來汽車（美：NIO）CEO則指，Model Y未對公司造成影響，公司定單沒有大變化，認為有些車企只是按成本定價，定價只會愈來愈低，強調不會讓先買蔚來的車主吃虧。

無論如何，內地電動車熱賣，帶動股民搶買比亞迪 （01211） 股票，今日上午比亞迪最多升6.2%至216元，創歷史新高。

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撰文 : 謝克迪, CFA

蔚來（美：NIO） 比亞迪股份（01211） 股票 汽車 電動車 新能源 中國 上海 Tesla 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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