【大行點睇】三大電訊商紐交所除牌　花旗料業務不受影響　維持兩股「買入」評級

花旗發表研究報告指，美國紐約證券交易所於2020年12月31日指會將中移動(00941) 、聯通(00762) 及中電信(00728) 的ADR除牌，以遵從美國於去年11月12日發出的行政命令，禁止美國投資者投資與中國軍方有關聯的企業，三大電訊商將於1月7至11日暫停交易。



該行認為交易所決定將三大電信商ADR除牌短期或帶來沽壓，不過中資電訊商業務以內地為主，亦持正現金流，估計業務將不受除牌影響，維持對中移動「買入」評級，為流動電訊服務供應商首選。同時該行亦維持對中電信「買入」評級，認為公司可受惠市場份額擴張及與中聯通共享網絡。而中聯通評級則為「中性」，認為其面對盈利壓力較同業為大。選股次序依次為中移動、中電信及中聯通。

該行指出美國投資者需要在2021年11月11日前沽清三大電訊商的持股，而ADR約佔整體H股的1%至4%左右，認為ADR股東或會將其持股轉為H股並隨之沽售，或對H股帶來沽壓。同時股份亦有機會被MSCI及富時等剔出指數名單，續帶來更大沽壓。



不過該行亦指，正面來看，非美國投資者或會視為買入機會，因為現時估值便宜，加上電訊商基本面前景改善情況未變，沽售後估值更見吸引力。

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