【美國制裁】正研究措施保障公司權益 聯通指ADS退市對股價及交投有影響

中國聯通 （00762） 公布，現時公司尚未收到美國紐約交易所監管部門把公司的美國存託股份啟動下市程序的任何通知。

公司指，截至2020年12月31日，公司已發行普通股股份305.98億股，目前已發行美國存託證券約3,300萬份，每份對應10股普通股，意即美國存託證券佔公司已發行普通股股份總數的1%，或等於非公司控股股東所控制的已發行普通股約5%，而2020年公司在美國存託證券日均成交量，佔公司股票在香港聯交所及紐約交易所的總日均成交量的9%。

中國聯通預計，紐約交易所的決動及行動，將對公司普通股及美國存託證券的交易價格與交投量產生影響，公司將關注事態發展，並研究採取措施保護公司權益。

聯通今日開市跌2%至4.36元。

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