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【小米股價】小米續創新高見35元　雷軍兌現IPO「賺一倍」承諾

新經濟追蹤 11:41 2021/01/04

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米創辦人雷軍曾揚言要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」。

2021年首個交易日，小米 （01810） 股價再創新高，盤中高見35元，兌現小米創辦人雷軍要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」的承諾。小米2018年的上市價為17元。截至11時39分，小米最新報34.95元，升5%，成交額近40億元。

小米近日再有好消息傳出，旗下新旗艦手機小米11正式開售。雷軍在1月1日的新年抖音直播活動中，銷售金額突破1.88億元（人民幣，下同），小米11雷軍簽名版在活動開始後5秒內售罄，直播活動累計觀看量超過3849萬人。

剛推出小米11銷情理想，開售首日凌晨，短短5分鐘，銷售額超過15億元，賣出35萬部手機。雷軍表示，小米11的備貨量遠遠超出以前小米其他旗艦手機的備貨量，以應對可能會出現的缺貨問題。

過去一年，小米股價升逾2倍，是表現第二好的藍籌股，僅次藥明生物 （02269）

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編輯：吳敏芳

小米集團－W（01810） 雷軍 股票 小米

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