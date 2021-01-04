▲ 【小米股價】小米續創新高升穿34元 雷軍兌現「賺一倍」承諾

2021年首個交易日，小米 （01810） 股價再創新高，盤中高見34.3元，兌現小米創辦人雷軍要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」的承諾。小米2018年的上市價為17元。截至9時39分，小米最新報34.2元，升3%，成交額近9億元。

小米近日再有好消息傳出，旗下新旗艦手機小米11正式開售。雷軍在1月1日的新年抖音直播活動中，銷售金額突破1.88億元（人民幣，下同），小米11雷軍簽名版在活動開始後5秒內售罄，直播活動累計觀看量超過3849萬人。

剛推出小米11銷情理想，開售首日凌晨，短短5分鐘，銷售額超過15億元，賣出35萬部手機。雷軍表示，小米11的備貨量遠遠超出以前小米其他旗艦手機的備貨量，以應對可能會出現的缺貨問題。

過去一年，小米股價升逾2倍，是表現第二好的藍籌股，僅次藥明生物 （02269） 。

相關文章：【小米11】雷軍抖音新年直播 銷售突破1.88億元人民幣 雷軍簽名版5秒售罄

【小米新機】小米11凌晨開售5分鐘賣35萬部 全渠道銷售額破15億元

【小米股價】小米林斌5300萬B類股轉存至家族基金 連續兩年年底動作

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：吳敏芳