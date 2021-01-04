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【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目牌

股市 09:29 2021/01/04

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【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目牌

美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。 彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 或成下一除牌目標。

彭博行業研究分析師Henik Fung說，石油被視為重要的軍事資源，故三大中資石油股或成為下輪針對目標。MSCI、富士羅素亦正研究處理方案。他預計，假如中海油被剔出MSCI 中國指數，市值約23億美元的股票將被拋售。若三大中資石油股同被剔除的話，涉及股份市值將高達48億美元。

他指，目前美國投資者持有的中海油、中石油及中石化股票，市值約104億美元。他估計，針對措施除了除牌外，亦可能限制美國投資者投資中資股規模，以及限制中資股在重要指數的權重。

針對美國認定為解放軍控制企業的投資禁令，美國財政部此前發布指引指，有關行政命令適用於被禁制企業的交易所買賣基金（ETF）、指數基金及附屬公司，即中海油本身已被美方界定為軍方相關企業。

相關文章：【美國制裁】中移動、聯通、中電信：對紐交所要求除牌表示遺憾

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編輯：吳敏芳

香港股票 股票 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 制裁 中國 美國 美國財政部 石油

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