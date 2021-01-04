  • 19°C
香港時間 : 2021104日 (一) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

股市 09:29 2021/01/04

分享：

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目標

美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。 彭博研究（Bloomberg Intelligence）發表報告指，三大中資石油股，即中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 或成下一除牌目標。

彭博行業研究分析師Henik Fung說，石油被視為重要的軍事資源，故三大中資石油股或成為下輪針對目標。MSCI、富士羅素亦正研究處理方案。他預計，假如中海油被剔出MSCI 中國指數，市值約23億美元的股票將被拋售。若三大中資石油股同被剔除的話，涉及股份市值將高達48億美元。

他指，目前美國投資者持有的中海油、中石油及中石化股票，市值約104億美元。他估計，針對措施除了除牌外，亦可能限制美國投資者投資中資股規模，以及限制中資股在重要指數的權重。

針對美國認定為解放軍控制企業的投資禁令，美國財政部此前發布指引指，有關行政命令適用於被禁制企業的交易所買賣基金（ETF）、指數基金及附屬公司，即中海油本身已被美方界定為軍方相關企業。

相關文章：【美國制裁】中移動、聯通、中電信：對紐交所要求除牌表示遺憾

【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　中國商務部：將採取措施　中證監：無視全球投資者權益（第三版）

 

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

香港股票 股票 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 制裁 中國 美國 美國財政部 石油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【Tesla電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 內部人士: 10小時賣10萬輛數據被誇大 Tesla股價2020年累升逾7倍（第三版）
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1000億超購245倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1000億超購245倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　搶先看預購方法及攻略（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　搶先看預購方法及攻略（附連結）
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股
【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股
【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報
【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報