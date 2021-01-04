【港股市況】恒生指數早段轉升　 中資電訊股挫中移動逆市跌逾3%（不斷更新）

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【盈警】中銀航空租賃發盈警料少賺逾25% 股價跌約6%
港股於2021年首個交易日低開，恒生指數今早低開144點，恒指開報27087點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；中移動 （00941） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌1%。
即市走勢：
【09：52】港交所 （00388） 升逾2%，高見437.4元新高。港交所公布聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁，直至委任新的集團行政總裁。
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【09：51】港股升幅擴大至逾百點，恒生指數升130點，報27361點。
【09：49】中國12月財新製造業PMI 53，預期54.7，前值54.9。
【09：47】海爾智家 （06690） 升近4%，高見29.5元創新高。
【09：44】比特幣破頂曾升穿34000美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技 （01611） 升逾37%，破頂高見8.6元、雄岸科技 （01647） 升逾13%；栢能集團 （01263） 升逾7%。
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【09：42】港股早段轉升，恒生指數升14點，報27245點。
【09：38】天能動力 （00819） 升逾4%，高見20.5元。天能動力擬分拆電池業務，於上交所科創板A股獨立形式上市。
【09：38】手機孖寶逆市造好，舜宇 （02382） 升近半成，破頂高見178.2元；瑞聲 （02018） 升逾1%。
【09：34】香港電視 （01137） 逆市升逾4%，高見12.1元。港視12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%；按年增110.7%。
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【09：33】中移動 （00941） 早段跌近4%；聯通 （00762） 跌逾2%；中電信 （00728） 跌逾3%。
【09：32】小米 （01810） 創新高，早段高見34元達雷軍「賺一倍」豪言目標。
【09：30】中石油 （00857） 跌0.8%；中海油 （00883） 跌近3%；中石化 （00386） 暫無升跌。
【09：29】小米 （01810） 股價逆市向上，小米升1.2%，開報33.6元。
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【09：25】中移動 （00941） 跌2.7%；聯通 （00762） 跌2%；中電信 （00728） 跌0.9%。美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。
【09：20】恒指2021年開局低開144點，開報27087點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；中移動 （00941） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌1%。
【09：03】人行將進行200億元人民幣7天期逆回購操作。今日有600億人民幣元7天期逆回購、1000億元人民幣14天期逆回購到期。
【08：49】恒指黑期跌約82點，報27247點；道指期貨跌46點，報30451點。
【08：00】美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。中移動、聯通及中電信分別表示，尚未收到紐約證交所就上述將公司美國存託股票下市決定的通知，指對紐約證交所上述決定和行動表示遺憾。
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【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.18元，跌0.57元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報557.36元，跌6.64元或近1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報225.54元，跌7.06元或3%。
【07：30】美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指收市升196點，收報30606點，標指升0.6%，收報3756點，納指升0.1%，收報12888點。
港股ADR收報26980點，跌250點或近1%。
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責任編輯︰梁浩碩