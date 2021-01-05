【恒指夜期+ADR】中移動ADR中海油ADR低港逾4%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股風高浪急，創新高後急跌，抵銷亞洲時段股市齊升的良好氣氛，夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

中移動ADR在外圍急跌，預期是面臨除牌有關，因無人願接貨，惟不會影響在港上市股價。中海外ADR亦大跌，市場憂慮ADR下一步會被紐交所除牌。

港股於2021年首個交易日造好，恒生指數升逾200點，最終升241點，收報27472點。多隻股份創新高，小米 （01810） 升6%；港交所 （00388） 升近4%；比亞迪 （01211） 升近一成，惟阿里巴巴 （09988） 、中芯國際 （00981） 逆市跌逾2%。外圍向好，帶挈恒指夜期早段跨越27500關。

ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 39.86 -1.5% 中移動ADR 41.62 -5.2% 中海油ADR 6.74 -4.3% 騰訊ADR 568.28 -0.7% 阿里巴巴美股 219.97 -3.3% 網易ADR 149.39 +0.5% 京東ADR 333.50 -2.9%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【03︰00】夜期收市跟跌321點，收報27167點，低水306點。

【01︰42】恒指夜期跌366點，報27122點，低水351點。

【00︰46】美股跌勢擴大，恒指夜期報27263點，挫225點，低水210點。

【00︰15】恒指夜期跌200點，報27288點，低水185點。

【22：32】美股道指開市微彈破頂後輕微倒跌18點或0.1%，恒指夜期動力亦減弱，報27460點，跌28點，低水13點。

【22：22】恒指夜期報27446點，跌42點，低水27點。

【22：05】富融銀行開業兩周1萬人開戶 推5厘港元定存、3個月利息475元

【19：51】香港ETF去年成交額增3成 7成ETF價差收窄至少10%

【19：48】夜期升1點，報27489點，高水16點。

【19：19】恒指夜期報27507點，升19點，高水34點。

【18：43】圓通國際料全年多賺6倍 疫情帶動海外貨運業務

【18：41】藥明生物股價破頂 大股東趁機套現最多79億

【18：40】夜期升幅收窄至20點，險守27500關，高水35點。

【18：12】恒指夜期報27538點，升50點，高水65點。

【17：38】恒指夜期升68點，報27559點，高水83點。

【16：30】即月期指最後交易價27488，升269點，高水15點，成交97796張。

【16：10】恒生指數2021年首個交易日升241點，收報27472點。多股創新高，小米 （01810） 升6%；港交所 （00388） 升近4%；比亞迪 （01211） 升近一成。阿里巴巴 （09988） 、中芯國際 （00981） 逆市跌逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升256點，報27488點。

【15：46】多隻SaaS股創新高 中國有贊、微盟升一成

【15：46】思摩爾飆逾13% 兩星期累升三成

【15：41】恒生指數尾市升約221點，報27452點。

【15：22】港股升1%，升至27500點水平，恒生指數升268點。

【15：21】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至近3%，低見21.2元。

【15：18】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 倒升0.8%；中電信 （00728） 跌幅收窄至近1.9%。

【15：06】恒生指數升近250點，報27473點。

【15：00】內地股市上升，上證升近0.9%；深證升近2.5%；創業板指升近3.8%。

【14：40】五菱汽車 （00305） 反彈近三成，高見2.9元。

【14：35】農夫山泉 （09633） 升一成，高見60.45元創新高。

【14：33】港股升近190點，報27419點。

【14：15】中興通訊 （00763） 抽升半成，高見21.65元。

【14：09】中芯國際 （00981） 最新跌近0.5%。MSCI將剔除中芯在內多隻股份，於1月5日收市時生效。

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單 聯通A股新上榜

【14：00】去年為科指成份股中表現最好的微盟 （02013） ，股價今日升逾8%，高見15.16元新高。

【恒生科指】SaaS股微盟、金蝶包辦科指成份股冠、亞軍 瑞聲包尾全年跌逾3成

【13：39】美團 （03690） 觸300元後倒跌逾2%，低見288.6元。

【13：36】港股升幅午後收窄至約115點，報27345點。

【13：28】農夫山泉 （09633） 股價升逾8%，高見59.5元新高。

【富豪榜】農夫山泉升逾8%破頂 創辦人鍾睒睒躋身全球富豪榜前八

【13：23】小米 （01810） 愈升愈有，小米股價最新升逾6%，高見35.25元新高。

【13：19】內銀股逆市下跌，建行 （00939） 跌逾2%；工行 （01398） 跌逾3%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌逾1%。另外，招行 （03968） 跌逾4%。

【13：15】小米 （01810） 升逾5%，高見35元新高。

【13：11】比亞迪 （01211） 午後升一成，破頂高見223.6元。

【13：10】港股升幅略為收窄至不足200點，報27423點。

【13：00】港股午後初段升214點，報27445點。

【12：47】恒指黑期報27440點，升110點。

【12：00】恒指半日升203點，中午收報27434點。小米 （01810） 升近半成，港交所 （00388） 升逾2%，兩股齊創新高。中移動 （00941） 逆市挫近4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【11：45】港股中午收市前升223點，報27455點。

【11：39】內地股市造好，上證半日升0.9%；深證升2.3%；創業板指升近3.7%。

【11：37】京東 （09618） 轉升0.5%，外電指京東物流已委聘美林及高盛為上市負責行，公司計劃集資約40億美元（約312億港元）。

【新股IPO】京東物流已委任美林、高盛作上市負責行 集資最多312億元

【11：31】小米 （01810） 升半成，挑戰35元。

【11：27】港股升幅再擴至200點，報27435點。

【11：06】大市最新升約100點，恒生指數報27331點。

【10：55】思摩爾 （06969） 升逾7%，破頂高見65.45元。

【10：44】招行 （03968） 逆市跌6%，低見46.05元。

【10：38】大市升幅收窄至82點，報27313點。

【10：34】火幣科技 （01611） 升逾六成，破頂高見10.3元、雄岸科技 （01647） 升25%；栢能集團 （01263） 升5%。

【10：32】港股最新升約148點，報27379點。

【10：16】港交所 （00388） 升幅擴至3%，高見439元新高。

【10：11】小米 （01810） 升幅擴大至逾3%，高見34.55元新高。另外，騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾2%。

【10：09】中芯國際（000981）升逾4%，高見23.2元。

【芯片大戰】中芯國際低開倒升3% 非執董因美國制裁事件辭任、梁孟松身份未變

【10：06】內房股逆市向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；恒大 （03333） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【政策收緊】內銀房貸設限 內房內銀齊受壓 融創跌逾6%

【10：03】Tesla概念股上升，比亞迪 （01211） 升逾3%，高見211.2元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾2%。

【10：01】港股升200點，報27431點。

【09：58】中銀航空租賃 （02588） 發盈警，股價逆市跌5%，中銀航空租賃預計去年全年盈利按年下跌25%至30%之間。

【盈警】中銀航空租賃發盈警料少賺逾25% 股價跌約6%

【09：52】港交所 （00388） 升逾2%，高見437.4元新高。港交所公布聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁，直至委任新的集團行政總裁。

【李小加退任】戴志堅任職港交所逾20年 港交所核心管理層資歷最深

【09：51】港股升幅擴大至逾百點，恒生指數升130點，報27361點。

【09：49】中國12月財新製造業PMI 53，預期54.7，前值54.9。

【09：47】海爾智家 （06690） 升近4%，高見29.5元創新高。

【09：44】比特幣破頂曾升穿34000美元水平，區塊鏈概念股造好，火幣科技 （01611） 升逾37%，破頂高見8.6元、雄岸科技 （01647） 升逾13%；栢能集團 （01263） 升逾7%。

【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報

【09：42】港股早段轉升，恒生指數升14點，報27245點。

【09：38】天能動力 （00819） 升逾4%，高見20.5元。天能動力擬分拆電池業務，於上交所科創板A股獨立形式上市。

天能動力彈升8% 分拆電池業務於科創板上市

【09：38】手機孖寶逆市造好，舜宇 （02382） 升近半成，破頂高見178.2元；瑞聲 （02018） 升逾1%。

【09：34】香港電視 （01137） 逆市升逾4%，高見12.1元。港視12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%；按年增110.7%。

【HKTVmall】港視12月GMV錄5.7億按月增16.5% 今年GMV目標70億

【09：33】中移動 （00941） 早段跌近4%；聯通 （00762） 跌逾2%；中電信 （00728） 跌逾3%。

【09：32】小米 （01810） 創新高，早段高見34元達雷軍「賺一倍」豪言目標。

【小米股價】小米續創新高升穿34元 雷軍兌現「賺一倍」承諾

【09：30】中石油 （00857） 跌0.8%；中海油 （00883） 跌近3%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【美國制裁】彭博：三桶油或成下一除牌目牌

【09：29】小米 （01810） 股價逆市向上，小米升1.2%，開報33.6元。

【小米11】雷軍抖音新年直播 銷售突破1.88億元人民幣 雷軍簽名版5秒售罄

【小米新機】小米11凌晨開售5分鐘賣35萬部 全渠道銷售額破15億元

【09：25】中移動 （00941） 跌2.7%；聯通 （00762） 跌2%；中電信 （00728） 跌0.9%。美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。

【09：20】恒指2021年開局低開144點，開報27087點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；中移動 （00941） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌1%。

【09：03】人行將進行200億元人民幣7天期逆回購操作。今日有600億人民幣元7天期逆回購、1000億元人民幣14天期逆回購到期。

【08：49】恒指黑期跌約82點，報27247點；道指期貨跌46點，報30451點。

【08：00】美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。中移動、聯通及中電信分別表示，尚未收到紐約證交所就上述將公司美國存託股票下市決定的通知，指對紐約證交所上述決定和行動表示遺憾。

【美國制裁】中移動、聯通、中電信：對紐交所要求除牌表示遺憾

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌 中國商務部：將採取措施 中證監：無視全球投資者權益（第三版）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報40.18元，跌0.57元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報557.36元，跌6.64元或近1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報225.54元，跌7.06元或3%。

【07：30】美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指收市升196點，收報30606點，標指升0.6%，收報3756點，納指升0.1%，收報12888點。

港股ADR收報26980點，跌250點或近1%。

道指升196點 港股ADR跌250點

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責任編輯︰梁浩碩