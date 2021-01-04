【疫情焦點】全球確診新增30萬宗　美國新增18萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月4日早上8時15分，全球累計85,659,363宗新冠肺炎確診病例，較上日增加303,424宗。累計1,852,067死亡個案，較上日增加3,521宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|189,310
|21,107,371
|360,071
|意大利
|0
|2,155,446
|75,332
|英國
|102
|2,662,636
|75,137
|西班牙
|0
|1,936,718
|50,837
|法國
|12,495
|2,712,975
|65,164
|德國
|2,796
|1,783,896
|35,105
|中國
|28
|87,150
|4,634
|香港
|0
|8,965
|150
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩