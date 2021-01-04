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【疫情焦點】全球確診新增30萬宗　美國新增18萬

Hot Talk 08:31 2021/01/04

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【疫情焦點】全球確診新增30萬宗　美國新增18萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月4日早上8時15分，全球累計85,659,363宗新冠肺炎確診病例，較上日增加303,424宗。累計1,852,067死亡個案，較上日增加3,521宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 189,310 21,107,371 360,071
意大利 0 2,155,446 75,332
英國 102 2,662,636 75,137
西班牙 0 1,936,718 50,837
法國 12,495 2,712,975 65,164
德國 2,796 1,783,896 35,105
中國 28 87,150 4,634
香港 0 8,965 150

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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