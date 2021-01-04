【美國制裁】中移動、聯通、中電信：對紐交所要求除牌表示遺憾

▲ 【美國制裁】中移動：對紐交所要求除牌表示遺憾

美國紐約證交所（NYSE）除夕日公布，會將中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 三大中資國營電訊營運商的ADR除牌。中移動表示，自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值，中移動、聯通及中電信分別表示，尚未收到紐約證交所就上述將公司美國存託股票下市決定的通知，指對紐約證交所上述決定和行動表示遺憾。

三間中資電訊股分別表示，紐約證交所的決定和行動可能增加公司證券交易量的波動性，並對公司證券的價格產生影響。中移動稱，將及時研究分析，並加強與上市地監管機構的溝通聯繫，以保護自身及公司證券持有人之合法權益。

中移動

中移動表示，2020年12月31日，公司以美國存託股票形式持有的普通股佔公司總已發行股本約2%，或佔公司總已發行股本（由最終控股股東中國移動通信集團有限公司持有的普通股除外）約8%。於截至2020年12月31日止年度，美國存託股票在紐約證交所的日均交易量佔公司證券的總日均交易量約22%。

中移動指，紐約梅隆銀行為公司美國存託股票的代理機構。受限於公司、紐約梅隆銀行以及美國存託股票不時的持有人和實益擁有人之間訂立的存託協議之條款，美國存託股票持有人可將其美國存託股票交還給紐約梅隆銀行，以換取公司的普通股。每份美國存託股票註銷後可換取五股公司普通股，後者在香港聯合交易所有限公司進行買賣。

聯通

至於聯通表示，截至2020年12月31日，公司已發行普通股股份總數為30,598,124,345 股。公司目前已發行美國存託證券約3,300萬份，每份代表10股普通股股份，已發行美國存託證券所代表普通股股數佔公司已發行普通股股份總數約1%，或相當於非由公司控股股東所控制的已發行普通股股份總數約5%。於2020年公司的美國存託證券的日均成交量佔公司股票在香港聯合交易所有限公司及紐約證交所的總日均成交量約9%。

聯通指，紐約梅隆銀行為公司的美國存託證券代理機構。美國存託證券持有人可以根據存托協議的條 款和條件，將其持有的美國存託證券交還給紐約梅隆銀行以換取公司的普通股，交還的每12份美國存託證券可換取本公司的10股普通股。公司的普通股可在香港聯合交易所有限公司進行交易。

中電信

中電信表示，於2020年12月31日，公司已發行股份總數（包括內資股及H股）為 80,932,368,321 股。公司目前已發行美國存託股份約461萬份，每份美國存託股份代表100股公司的H股股份，目前已發行美國存託股份所代表的H股股數佔公司已發行股份總數約0.57%，或相當於已發行 H股股份總數約 3.32%。於2020年，美國存託股份的日均成交量佔在香港聯合交易所有限公司上市之公司H股股票以及在紐約證交所上市之美國存託股份兩者合共的日均總成交量約10.99%。

中電信指，紐約梅隆銀行為公司的美國存託股份代理機構。受限於公司、紐約梅隆銀行以及美國存託股份不時的持有人和實益擁有人之間訂立的存託協議之條款，美國存託股份持有人可以將其美國存託股份交還給紐約梅隆銀行以換取公司的H股，每份美國存託股份可換取公司的100股H股。公司的H股在香港聯合交易所有限公司進行交易。

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌 中國商務部：將採取措施 中證監：無視全球投資者權益（第三版）

【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元 市場關注短期如何轉到港股

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩