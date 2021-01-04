▲ 道指升196點 港股ADR跌250點

道指升196點

美股上周四於2020年最後一個交易日先低後高，道指收市升196點，收報30606點，標指升0.6%，收報3756點，納指升0.1%，收報12888點。

港股ADR跌250點

港股ADR收報26980點，跌250點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.18元，跌0.57元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報557.36元，跌6.64元或近1.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報225.54元，跌7.06元或3%。

原油價格微升

油價靠穩，紐約期油收報48.52美元，升12美仙或近0.3%；布蘭特期油收報51.8美元，升17美仙或0.3%。

美滙指數偏軟

美滙指數報89.93，歐元兌美元報1.2235；美元兌日圓報103.3。

美國10年期債息報0.91厘。

紐約期金升0.1%

美元下跌，支持金價表現，紐約期金連升第三日，收報1,895.1美元，升1.7美元或約0.1%。

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責任編輯︰梁浩碩