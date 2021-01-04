【開市9點半】醫渡科技IPO逾千億孖展　中移動等電訊商ADR規模約200億人幣　中證監：摘牌直接影響有限

（1）新股市場跨年繼續旺場，由醫渡科技 （新上市編號：02158） 帶領其他9隻新股同期招股，在經過多日假期下，互聯網證券商卻發揮新的特色，投資者在假期期間仍可完成認購，醫渡科技最新孖展達到1012.5億元，由於跨年招股，普遍新股有較長招股期，到周四或周五才截止招股。

即睇開市9點半重點：

【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購245倍 吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）

（2）中移動 （00941） ADR相對其他藍籌股ADR活躍，日均成交額有數億元，其表現亦往往與夜期掛鈎，中移動ADR在紐交所除牌，對冲的需求則落在夜期及其他藍籌股ADR身上，尤其是滙豐。另外，中證監昨評論事件，透露中移動等電訊商的ADR規模，約200億元人民幣，以中移動為主。中證監指，流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即使摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元 市場關注短期如何轉到港股

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌 中國商務部：將採取措施 中證監：無視全球投資者權益（第三版）

（3）李小加退任港交所 （00388） 行政總裁後，一如早前部署由戴志堅暫時接任，不過，市場仍紛搜尋戴志堅資料，其實戴志堅在港交所資歷非常深厚，內文亦助搜出當日在港交所工作的畫面。

【李小加退任】戴志堅任職港交所逾20年 港交所核心管理層資歷最深

戴志堅正式接任港交所代理行政總裁 基本年薪700萬

（4）內地傳富力有資金周轉壓力，獲廣州市國資委旗下融資，是繼恒大之後的第二間，有利內房股價及債價穩定。

【內房股】富力傳獲廣州國資委營救 質押三項目公司股權 涉淨資產逾780億

（5）比特幣瘋狂的升勢，如非有份投資，其實只得個望字，不過升勢雖強，若不了解比特幣性質，則不宜投資。

【比特幣】比特幣破頂升穿34000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報

【Bitcoin】廣汽蔚來「踩界」稱接受比特幣支付 蔚來汽車急割席（第二版）

（6）HKTVmall發出了一個詳盡的通告，講解全資附屬公司Shoalter Technology的發展大計，另外亦公布全年訂單總商品交易額目標為66億至70億元。

【HKTVmall】港視12月GMV錄5.7億按月增16.5% 今年GMV目標70億

（7）投資者對電動車的新聞關注度上升，尤其是Tesla去年股價大升逾7倍，從銷量數據、售價變動，以及電動車系統平台的消息，以判斷Tesla股價表現。

【Tesla】Tesla第四季全球銷量突破18萬輛 年銷量稍未及50萬目標

（8）蔚來CEO李斌亦緊急評估Tesla減價影響，其發文有助安撫市場，穩定股價。

【電動車】蔚來CEO李斌：特斯拉Model Y降價無影響 未來5年投30億發展二手車業務

（9）新年伊始，在各地接種疫苗下，香港以至全球的主題都是炒復甦，憧憬下半年經濟動力強勁。

【香港經濟】陳茂波料港下半年復蘇動力較強 全年經濟有望恢復正增長

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉