【HKTVmall疫市奇葩】港視HKTVmall去年月訂單數量按年增94% 12月GMV按月升16.5%

一場疫情雖然令多個行業大受打擊，但總會有例外，網購就是其中一個「疫市奇葩」，香港電視（01137）公布，旗下HKTVmall去年12月份網購平台及門市業務未經審核營運數據，公司平均每日訂單總商品交易額(GMV)按年增111.5%至1840萬元，按月增12.9%；12月份總商品交易額錄5.71億元，按月增16.5%；按年增110.7%。

此外，HKTVmall月訂單數量按年增長94.1%至3.63萬宗，按月增加4%，平均訂單值為508元，分別按年及按月增加8.8%及8.5%。用戶數方面，HKTVmall12月月活躍使用者達145萬，較上月增1%。總體而言，全年訂單總商品交易額達59.5億元，高於經調整後年度目標的55.5億至57.5億元。

去年銷售強勁，公司對今年亦寄予厚望，冀全年訂單總商品交易額目標為66億至70億元，按年增長約11%至18%，惟要視乎現時新型冠狀病毒疫情發展及全球經濟情況而定。

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記者：張以正