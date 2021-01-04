【市區筍盤】長沙灣樓齡「20頭」上車盤行4分鐘到港鐵站 首置客睇樓1次以筍價654萬元入市

位於香港九龍西的長沙灣，交通配套完善，前往港九、新界各區也十分便利。近年長沙灣一帶有不少新盤落成，發展商看好區內發展潛力，積極吸納地皮，帶動區內樓價有上升動力。不過，該區樓價也水漲船高，樓齡較新、或區內屋苑的呎價普遍已逾1.7萬至1.8萬元水平。

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最近一名首置人士遇上長沙灣單幢樓長盛豪苑的2房放盤，睇樓一次後就拍板入市，以654萬元筍價購入單位，實用面積呎價僅15,571元。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，該行近日促成長盛豪苑極高層B室成交，單位向西南望球場景，2房間隔，實用面積約420平方呎。曾家輝稱，單位以約680萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價約26萬元，以約654萬元成交，實用呎價約15,571元，據了解，買家為首置客，心儀物業位於極高層，景觀開揚，在睇樓1次後即拍板入市 。

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資料顯示，原業主於2011年7月以約324萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約330萬元，物業升值逾1倍。



位於長沙灣道638號的長盛豪苑，為單幢式住宅物業，發展商為協成行，物業於1999年落成，樓齡約22年，於長沙灣物業一眾而言樓齡並不高，單位清一色為兩房間隔。項目最大吸引點，是距離港鐵長沙灣站僅4分鐘步程，交通十分便利。據地產代理的網上放盤資料，長盛豪苑的放盤不算多，現時市場上約有兩個放盤，其中一個位於中層B室的單位，實用面積417平方呎，叫價已達760萬元；另一個中層D室，實用面積460平方呎的單位，叫價更達828萬元，可見以上極高層B室的成交也算是筍價成交。

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記者：陳詠妍