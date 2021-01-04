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【新冠肺炎】本地研發殺菌消毒產品　獲港鐵使用　擬擴闊至巴士、航空業闖海外

商業 10:00 2021/01/04

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疫情讓公眾對環境衛生的要求不斷提升。早在疫情爆發前，香港科研企業Avalon SteriTech已研發於公眾場所消毒的技術，其消毒機械人獲港鐵等大型客戶使用；疫情帶旺消毒的生意，而該企有信心今年會是業務的「收成期」，並有望擴展至其他海外市場。

【新冠肺炎】疫情下消毒用品產業受惠　詩樂氏生意急增　冀以「香港品牌」揚威海外

放眼環球　拓巴士、航空業市場

港人或許不熟悉Avalon SteriTech，但事實上港鐵每日的消毒工作、售票機上的抗菌保護，正正是使用該企的研發產品；甚至日本軟銀（SoftBank）亦是其長期合作夥伴。

值得一提是，經過5年研發後，港鐵在疫情爆發前，開始使用Avalon SteriTech的雙氧水霧化消毒機械人，亦助該企在海外打響名堂。Avalon SteriTech首席執行官何偉康透露，現時需求殷切，歐洲、美國、深圳的鐵路營運商亦有意引入其消毒機械人。下一步將會把應用範圍擴闊至巴士、航空業等，以全球的運輸系統為目標。

除了消毒機械人外，抗菌薄膜亦是Avalon SteriTech已推出市面的產品之一。因應疫情加劇消毒需求，目前已有6至7間酒店正使用其抗菌薄膜。何認為其產品的優勢在於彈性大，可配合各種性質的消毒工序使用。

步入收成期　盼向全方位消毒方案發展

有別於產品一買一賣的商業模式，該企更希望為客戶提供全方位的消毒技術方案。何偉康相信針對，不同環境需要設計的消毒系統，更能符合市場需求。目前該企不同項目的資金投放由數百萬至數千萬元，何預計今年將會是Avalon SteriTech的收成期。即使疫苗陸續面世，他料世界不會旋即回復正常，消毒需求不減。該企將會繼續向ESG方向研發產品，務求可以減少消毒過程中所使用的化學物。

【不裁員承諾】史偉莎「疫境」拓客源　香港業務年收5億元　再攻東南亞

【新冠疫苗】今年首季有望接種新冠疫苗　智方便助記錄及提醒接種疫苗資料及時間

記者：葉泳珊

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