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【美國制裁】中移動ADR倉位約214億元　市場關注短期如何轉到港股

股市 22:15 2021/01/03

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中移動  （00941）  、中電信  （00728）  及中聯通  （00762）  相應的ADR將於1月7至11日停牌，隨後將展開除牌程序。中國證監會指出，3家公司ADR總體規模不大，合計市值不到200億元人民幣，在3家公司總股本中的佔比最大隻佔2.2%，其中中國電信只有約8億元人民幣，中國聯通只有約12億元人民幣。

換言之，中移動ADR規模約180億元人民幣（約213.6億港元），市場關注，ADR股票如何搬到香港，或託管行直接將股票倉搬到香港持股。

資料顯示，中移動ADR於2020全年成交總額為137.3億美元（約1064億港元），相當於港股3620.44億元的29%。至於聯通ADR及中電信ADR，2020全年成交為8.9億美元（約69億港元）及8.4億美元（約65億港元），相當於港股的10%及12%。

中證監指，流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即使摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。

相關文章：

【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　中國商務部：將採取措施　中證監：無視全球投資者權益（第三版）

記者：譚志偉

香港股票 ADR 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）

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