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【電動車】蔚來CEO李斌：未來5年投入30億元發展官方二手車業務

股市 21:37 2021/01/03

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蔚來表示推出官方二手車NIO Certified。

蔚來（美：NIO）公布，通過自營方式運營官方二手車，為二手車用戶提供高質量服務推出官方二手車NIO Certified，蔚來創始人、董事長、CEO李斌認為，二手車業務對現有用戶利益最大的保護，預料未來5年投放30億元專注該業務。

集團經過半年的試驗營運，蔚來正式推出官方二手車NIO Certified。據了解，蔚來二手車業務只針對蔚來品牌，並不接受其他品牌車輛，以滿足用戶越來越多元化的用車需求。

數據顯示，2020年第四季度，蔚來合共交付17.3萬台新車，按季增長42.2%，按年增111%。單計12月，蔚來合共交付7007台新車，較上月增32.4%；去年同期增121%。截至2020年年底，蔚來用戶總量達75.6萬，總行駛里程數接近14億公里。

蔚來聯合創始人秦力洪：做二手車不是為賺錢

蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，蔚來做二手車的目的不是賺錢，規模大與小亦關係不大。做二手車主要是圍繞用戶全生命周期提供最好的一站式體驗。

目前，蔚來為二手車提供車輛檢測、評估、收購、售賣等全流程服務，並覆蓋全國的二手車業務網絡。蔚來又表示，所有官方二手車均經過286項新能源車型專項檢測，借助全量用車數據分析，保證官方二手車車況信息透明可追溯。

相關文章：【電動車】小鵬汽車何小鵬：今年底推飛行汽車　開放試乘試駕

【中概股】蔚來下月舉行「NIO Day」　料發布新車款ET 7

 

責任編輯：謝卓榮

美股 成交 收購 蔚來（美：NIO）

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