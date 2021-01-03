小鵬汽車何小鵬回應Tesla Model Y大減價：降價僅是營銷方式　肯定是「雙刃劍」

▲ 何小鵬表示，面對「友商」在元旦降價，小鵬汽車在元旦未受影響，取得「相當不錯」的成績。

Tesla（美﹕TSLA）國產中型SUV Model Y上周新年在中國開賣，兩款車型Model Y長續航版及Model Y Performance高性能版皆比進口價格下降逾14萬元。外界猜測，Tesla此舉大幅降價或會打撃蔚來（美﹕NIO）、小鵬（美﹕XPEV）及理想（美﹕LI）等其他中資電動車銷售成績。面對Tesla降價壓力，小鵬汽車創辦人兼行政總裁何小鵬在周日（3日）晚上在微信朋友圈發文，不開名指Tesla的降價策略只是「營銷方式」。

何小鵬表示，面對「友商」在元旦降價，小鵬汽車在元旦未受影響，取得「相當不錯」的成績，並指面對Tesla大幅降價，小鵬汽車公司「連內部電話會議也沒有開」。

何小鵬續指，降價只是營銷方式，「還肯定是雙刃劍」，似乎暗示Tesla大幅降格將會帶來負面效果。

▲ 何小鵬於微信朋友圈發文。

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編輯﹕賴奕羚