【MPF】強積金可扣稅自願供款反應佳 友邦推三重優惠搶客

▲ 打工仔開始須為交稅而煩惱，而強積金TVC亦爆搶客戰，成員博賺盡着數兼最多可慳稅逾萬元。

一年之計在於春，打工仔開始面對綠色炸彈殺埋身，畢竟這兩個月是交稅高峰期，而強積金（MPF）服務提供者，亦爆MPF可扣稅自願性供款（TVC）的搶客戰，有回贈最高達1,500元，亦有勁玩打折作招徠，以基金管理費劈價一半等。專家指，供款人不妨趁MPF供應商在疫下推跨年大激賞，醒字派大可先格價，細閱賺盡着數的附帶條件，以便揀最適合自己的TVC財務安排。

友邦（AIA）、中銀保誠及BCT銀聯回應本報查詢皆指，雖然農曆年關前，市場擔心爆結業倒閉潮，不少打工仔憂減薪、甚至丟飯碗，但參加TVC的供款人，暫未見有明顯異常。相反，不乏大手筆供款，例如一次過最多整筆供6萬元，以便賺盡扣稅額，即每年最多可節省10,200元稅款。

先說大行友邦，為TVC推出三重優惠，包括︰特別管理費回扣優惠，額外紅利，以及成分基金層面管理費半價優惠，冀鼓勵市民為未來退休做好準備。

AIA公關拆解，三重優惠的詳情，包括︰

（1）減管理費︰ 友邦香港的TVC成員，均可享特別管理費回扣優惠，相關優惠適用於5隻AIA強積金基金。

（2） 額外紅利︰若成員的TVC供款，每年供款額達1萬元或以上，可享額外紅利優惠，分三期派發，最多可享1,500元額外紅利 ；以第一年供款總額6萬元或以上，第2、3、4及5年每年供款總額不低於首年供款總額計。

（3） 限時優惠︰每年供款額最少12,000元，或連續12個月、每月供款最少1,000元，當中首2,000名成員，可享所有基金首年管理費（成分基金層面）半價。若每年供款達3萬元，更可享額外500港元限時紅利，以上優惠需受條款及細則限制。

中銀保誠：TVC新成員 有機會享200元回贈

那邊廂，挾持冠軍MPF基金的中銀保誠，因晨星香港截至上周一（2020年12月28日）的統計，市面全數400多隻MPF中，去年表現最好的，是中銀旗下「我的強積金計劃」，當中的中國股票基金，去年狂彈45%，而這間中資機構有兩個MPF計劃，參加TVC可揀贏家產品 。中銀保誠表示，合資格成員在TVC優惠期內，作3萬元供款，新舊成員也有機會享着數，現有成員可獲一次性總值100元的基金單位回贈；新成員更達200元。回贈將以入帳當天的基金價格，轉換為「我的強積金計劃旗下我的平穩基金」之單位。

至於BCT銀聯集團，其董事總經理及行政總裁劉嘉時透露，BCT為TVC推出「TVC優惠齊齊享」推廣，優惠至2021年3月31日底止，全新TVC供款帳戶成員，首年TVC供款可享高達1.41%基金單位回贈（包括「特惠基金管理費 基金單位回贈，以及一次性TVC特別基金單位回贈）；第二年及之後的TVC供款，亦可享低至0.75%的特惠管理費優惠。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪