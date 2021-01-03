天能動力分拆電池業務於科創版上市　集資約48.7億元人民幣

▲ 天能動力（00819）擬分拆電池版塊業務，於上交所科創板建議A股獨立形式上市。

天能動力 （00819） 擬分拆電池版塊業務，於上交所科創板建議A股獨立形式上市。天能動力公布，分拆公司將提呈發售1.16億股新股供投資者於A股上市中認購，佔公司現有股本約13.63%，發售後佔新股份擴大之股本約11.99%，分拆公司股份發售價為每股人民幣41.79元，集資48.7億元人民幣，保薦人為中信。

據了解，該分拆公司主要從事電池研發、生產及銷售相關的業務，為天能動力的間接非全資附屬公司，A股完成上市後，天能動力控制分拆公司已發行股數將由98.33%減至86.53%。

截至2020年6月30日，分拆公司歸屬於母公司股東的資產淨值約為52.4億元人民幣。分拆公司將維持為天能動力的附屬公司。

公告顯示，所得款項將主要用於幾個項目，當中包括綠色智慧製造技改專案、高能動力鋰電池電芯及PACK項目、大容量高可靠起性啟停電池建設項目、全面數位化支撐平台建設專案及國家標準技術中心創新能力提升項目，以及補充公司流動資金。

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編輯﹕賴奕羚