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放假無得去旅行　睇樓客增加　代理：趁樓價未破頂　買家偷步入市

股樓投資 19:48 2021/01/03

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疫情肆虐，即使是元旦長假，港人都要留港消費，不少人更選擇去睇樓。據中原地產統計，以十大屋苑計，本周末錄得20宗成交，較上周末多2宗，並連續6個周末企穩雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，第四波疫情確診數字回落，只要做好防疫措施，業主都願開門予客睇樓，終致周末睇樓人流增加。

他續說，市場剛性需求強，加上無一手新盤競爭，二手成交步伐因此加快，而且疫苗將於短期內供港，料經濟活動於今年首季逐步恢復正常，由於物業投資價值被睇高一線，有買家趁樓價尚未破頂，即偷步入市。事實上，上車屋苑較受市場歡迎，中原文家輝說，踏入2021年，用家入市步伐加快，嘉湖山莊本月首三天，暫錄至少4宗成交。

值得留意的是，市場同場錄得新高成交，南豐集團旗下、已屆現樓的將軍澳日出康城LP6，剛沽出一伙特色單位，成交價料為區內歷史次高。據成交紀錄冊資料顯示，項目1座63樓A室，實用面積2,555平方呎，屬五房三套連儲物室間隔，另連584平方呎平台，剛以5,314.4萬元沽出，實用呎價約2.08萬元。

延伸閱讀 【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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