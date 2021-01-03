【新加坡疫情】解封後周末人頭湧湧 限聚令放寬至8人

新加坡新冠肺炎疫情緩和，新加坡陸續放寬多項措施，並於上周一進行第3階段解封，容許聚會人數上限由5人放寬至8人，但市民仍需遵守防疫措施及社交距離，以及進出大型商場時，都必須使用官方的接觸追蹤系統SafeEntry登記他們到訪紀錄。新加坡傳媒報道指，解封後首個周末街頭人頭湧湧，但見市民均嚴守社交距離。

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據《海峽時報》 報道，聚會人數由5人放寬至8人後，雖然餐廳內聚會仍以5人一桌為主，但市民仍然對放寬聚會人數上限感到高興。

在解封起，Ghim Moh街市及熟食市場內人頭湧湧，惟見市民均嚴守社交距離、甚少有多於5人以上的團體聚餐，相信市民需要時間適應新解封措施。

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新加坡國家環境局（National Environment Agency） 表示，現時所有少於8人的餐桌的不再貼上限制標示，並對熟食中心就餐區的座位及桌子的標記進行簡單及靈活的修改，把每桌就餐人數由5人增至8人，但仍然維持每桌之間1米距離。

責任編輯：郭麗明