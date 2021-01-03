  • 17°C
香港時間 : 2021103日 (日) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新加坡疫情】解封後周末人頭湧湧 限聚令放寬至8人

環球社會熱點 19:52 2021/01/03

分享：

新加坡新冠肺炎疫情緩和，新加坡陸續放寬多項措施，並於上周一進行第3階段解封，容許聚會人數上限由5人放寬至8人，但市民仍需遵守防疫措施及社交距離，以及進出大型商場時，都必須使用官方的接觸追蹤系統SafeEntry登記他們到訪紀錄。新加坡傳媒報道指，解封後首個周末街頭人頭湧湧，但見市民均嚴守社交距離。

新加坡周三展開接種新冠疫苗 女護士施打第一針 【下一頁】

據《海峽時報》 報道，聚會人數由5人放寬至8人後，雖然餐廳內聚會仍以5人一桌為主，但市民仍然對放寬聚會人數上限感到高興。

在解封起，Ghim Moh街市及熟食市場內人頭湧湧，惟見市民均嚴守社交距離、甚少有多於5人以上的團體聚餐，相信市民需要時間適應新解封措施。

新加坡1月下旬起 商務旅客、官員可免隔離14天 【下一頁】

新加坡國家環境局（National Environment Agency） 表示，現時所有少於8人的餐桌的不再貼上限制標示，並對熟食中心就餐區的座位及桌子的標記進行簡單及靈活的修改，把每桌就餐人數由5人增至8人，但仍然維持每桌之間1米距離。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
2020/12/10
【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種
2020/12/14
【輝瑞疫苗】新加坡批准使用成東亞首國 李顯龍帶頭接種
【新冠肺炎】新加坡研究：孕婦染疫分娩 嬰兒自帶抗體
2020/12/19
【新冠肺炎】新加坡研究：孕婦染疫分娩 嬰兒自帶抗體
【變種病毒】新加坡香港也有確診 有咩病徵？會否更致命？
2020/12/29
【變種病毒】新加坡香港也有確診 有咩病徵？會否更致命？
【變種病毒】新加坡繼香港後中招 錄首宗有關變種病毒個案
2020/12/24
【變種病毒】新加坡繼香港後中招 錄首宗有關變種病毒個案
傳染病 疫情 餐廳 新加坡 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間20:00）

下一篇文章

【英國疫情】周一起打牛津疫苗 當局疫苗指引惹爭議 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【變種病毒】英國研究：傳播力更強 20歲以下感染佔比較高
【變種病毒】英國研究：傳播力更強 20歲以下感染佔比較高
【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選
【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
【輝瑞疫苗】英國擬推遲第二劑接種 輝瑞：未知會否影響效用
【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆
【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間20:00）